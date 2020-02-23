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憋不住！豫川市民摘口罩扎堆吃喝

世界日報 / 中國新聞組╱北京23日電

由於疫情防控出現一些積極變化，復工復產氣氛漸濃，很多在家憋了一個多月的人們開始蠢蠢欲動，在河南鄭州、四川廣元等地甚至有民眾急不可耐地摘下口罩，出門聚餐、聚會；在江西贛州竟然重新出現聚眾賭博案件。

據新華每日電訊報導，一些地方近日出現了呼朋引伴、吃吃喝喝的現象。河南鄭州知名胡辣湯店「方中山」恢復營業，排隊場面讓網民調侃「用生命在喝胡辣湯」「為了方中山，負了鐘南山」。

在廣州，餐飲商家「陶陶居」接受堂食，排隊等位的顧客接踵比肩，很多人連口罩都沒戴，商家營業半天後，緊急閉門謝客；在四川廣元，市民沒戴口罩扎堆喝壩壩茶，當地政府緊急叫停並提醒現仍處於Ⅰ級響應時期。

報導指出，日前中共中央政治局會議明確強調，全國疫情發展拐點尚未到來，官方不得不急著呼籲不要輕敵，「疫情還沒結束！還沒到扎堆吃喝的時候！」武漢大學中南醫院急診中心副主任夏劍則明確表示，這是一場持久戰。

新京報報導，北京市針對商品交易市場、批發市場、樓宇商場等領域，製定和發布了疫情防控指引，建議這些場所摘掉門簾。部分商場超市防寒門簾和透明塑料門簾已經不見蹤影，並在收銀、排隊區域增設了「一米線」，部分場所將「一米線」延至「一米半」。

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