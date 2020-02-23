復工自保有口訣「防火、防盜、防同事」

湖北以外地區新型冠狀病毒疫情新增病例數字下降，各地也在中央要求下紛紛拚復工，但復工也引來許多人擔憂可能造成疫情反彈擴散。上海醫療救治專家組組長張文宏22日透過抖音發布了他提出的最新復工注意事項：「防火，防盜，防同事」，引來網友叫好。

觀察者網報導，張文宏說：「我們以前是防火防盜防什麼對吧，現在呢，我們就是防火防盜，還要防同事。就是說，我們的同事呢，有些人可能已經成為一個潛在的感染者。」

張文宏說，和同事在一起面對面的吃飯要減少，彼此在一起講話還要戴口罩。「如果我不戴口罩，我在用這個公用的電腦，有可能我的飛沫就碰到了這個鍵盤上，然後下一個人再去用這個電腦的時候，就會用手去碰鍵盤，然後摸到自己的嘴巴，那麼就有可能會感染。」至少在最近的一個月到兩個月，「那麼把同事的給防住了，我想一切就都防住了。」

對此，網友紛紛點讚說：「這話不好聽，但是大實話！」，「終於可以名正言順的告訴同事了」，「復工做好防護，對自己對別人負責！」。

另據紅星新聞報導，武漢又一名醫務工作者倒在防疫前線。武漢天安醫院體檢部主任吳忠澤19日突發腦溢血，倒在工作崗位上，經輾轉多家醫院，家屬稱因錯過了黃金搶救期，吳忠澤於20日搶救無效離世。