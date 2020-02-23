「我老公派出所可牛了！」湖北女享特權炫菜 3官員被免職

來源：YouTube

「我老公派出所的幾嗦彪（厲害、牛）啊，這個水果4箱子，今天又發了這麼多菜！」一名湖北女子在朋友圈曬出一段水果和蔬菜的視頻，還嘲笑其他人的老公不是「當官的」，引發濫用抗疫物質的質疑。鄂州市政府調查後，將當地3名相關人士免職處分。

南方都市報報導，視頻畫面顯示，在女子面前擺放的泡沫箱裡，堆滿了芒果和聖女果，旁邊還有各色蔬菜——紅菜苔、金針菇、木耳等，還有一盒雞蛋。女子得意的說：「我老公派出所的幾嗦彪啊，這個水果4箱子，今天又發了這麼多菜，這菜都是他們鳳凰派出所發的，這水果4箱，我拿了3箱回去給家裡人。」

該視頻立即引發熱議，「嗦彪」也成為一時熱詞。有網友質疑，派出所分配水果蔬菜等捐贈慰問物資是否存在捐贈物資使用不透明的問題。

該視頻更引來不少貴州網友的關注。因為對口支援鄂州抗「疫」的貴州省，在近期多次緊急調運醫藥和生活物資支援鄂州，在2月15日凌晨就有160噸貴州安順援助的生活物資運抵鄂州。

報導指出，鄂州市紀委監委19日迅速成立專班，對捐贈慰問物資分配、使用情況深入調查。市政府發布的通告指出，鳳凰街道疫情防控指揮部指揮長余建兵，擅自擴大發放範圍和發放標準，違規分配和領取捐贈生活物資。

鄂城區發展改革和經濟信息化局黨組書記、局長杜煥保，擅自將有關物資分配給鳳凰派出所；鳳凰派出所所長成學軍則違規將捐贈物資分配給所內幹警和工作人員。

經鄂州市紀委監委研究並報鄂州市委批准，對余建兵、杜煥保黨紀立案、監察立案，並予以免職。市公安局對成學軍予以停職處理。