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「蘿蔔煮湯對病人好…」 洪荒少女替湖北加菜20噸

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
洪荒少女傅園慧向湖北捐了20噸蔬菜。 人民網
洪荒少女傅園慧向湖北捐了20噸蔬菜。 人民網

還記得「洪荒少女」嗎？游泳運動員傅園慧通過公益組織捐贈10噸蔬菜運抵湖北省荊門市，另外10噸運往孝感。她還錄了一段助力視頻，向抗疫一線醫護、志願者致敬，「聽說蘿蔔煮湯對病人有好處」，傅園慧特意要求採購一批蘿蔔，表達小小的心意。

國際金融報報導，新冠肺炎疫情發生以來，正在接受封閉訓練的傅園慧一直心繫湖北，她於線上參與阿里巴巴愛心助農活動，捐資採購20噸新鮮蔬菜，並通過「抱抱熊」公益團隊捐贈給湖北。捐贈的新鮮蔬菜主要包括水果蘿蔔、白蘿蔔、辣椒和菠菜，每個品種5000斤。

在接收到傅園慧的捐贈以後，荊門市東寶區疫情防控指揮部相關工作人員與傅園慧父親取得聯繫表達謝意。

傅園慧父親表示，傅園慧一直想為湖北的抗疫盡點微薄之力，但口罩等醫用物資十分緊張難以採購，女兒通過參加阿里巴巴組織的愛心助農活動，看到很多農戶蔬菜賣不出去，就想到了一個好辦法，捐資購買了一批新鮮蔬菜，送給因抗擊疫情需要重點保障蔬菜供應的湖北。

具體承擔本次捐贈對接工作的東寶區政府黨組成員程華介紹，為保證蔬菜的新鮮和便於儲存，區防控指揮部組織工作人員和志願者連夜加班卸載，並交由龍泉街道於第一時間全部免費發放到各個社區和衛生院。

報導指出，傅園慧1996年出生於浙江杭州，是中國國家女子游泳隊運動員。在2016年里約奧運會上，傅園慧不僅奪得女子100米仰泳季軍，還因「洪荒之力」的率真表達紅透全網，被網友賦予「洪荒少女」的正能量標籤。

洪荒少女傅園慧。 中新社
洪荒少女傅園慧。 中新社

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