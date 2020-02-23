派發不力？蔬菜爛在倉庫 鄂州引發批評

鄂州是貴州「一省包一市」的對口支援對象，疫情發生後，貴州向鄂州市捐助蔬菜瓜果累計超過1600噸。但網傳圖片顯示，鄂州方將大量蔬菜堆放倉庫，已出現大量腐壞。網友怒指鄂州方物資派發不力，浪費貴州捐助。鄂州方則解釋，長途運輸讓蔬菜變質，為了防止新鮮蔬菜被波及，才會將變質蔬菜集中堆放。

新京報報導，網傳圖片顯示倉庫的地面上堆有大量袋裝白菜、白蘿蔔、胡蘿蔔及無包裝的大蔥。其中，大蔥已經大量腐壞。另一張圖片中，大白菜堆放在地上，菜葉已剝落不成型。有信息指出，該批蔬菜是貴州向湖北鄂州捐贈的抗疫物資。鄂州方在接收後不及時發放，導致蔬菜爛在倉庫裡。

針對「貴州捐給鄂州的蔬菜爛在倉庫」一事，鄂州疫情指揮部透過市政府官方微博發布調查結果，稱貴州省安順市為支持鄂州抗疫，無償援助共計14台車各類物資160噸，其中蔬菜135.72噸。該批捐贈物資於2月15日凌晨到達鄂州博恒倉庫。

經實地核查，該倉庫出現爛菜堆情況一是因長途運輸，2020年2月14日晚貴州省安順市所捐贈蔬菜經過28小時到達鄂州，路途遙遠和氣候原因致部分蔬菜出現變質；二是蔬菜到達鄂州市博恒公司倉庫後，在卸貨過程中發現其中一車蔬菜沒有包裝，散堆在集裝箱中，且因長時間悶壓，產生了變質，為避免浪費，防止變質蔬菜影響其他新鮮蔬菜，博恒公司對變質蔬菜進行分揀，並將變質蔬菜集中堆放。