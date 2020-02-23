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好心沒好報！夫妻無償運菜到武漢 被同鄉罵：瘟神回來了

香港01 / 記者安祖娜／報導
內地一對任職貨車司機的夫婦自發義載蔬菜到武漢醫院，然而他們的義舉卻未被同鄉理解，回鄉後被罵作「瘟神」。（梨視頻截圖）
內地一對任職貨車司機的夫婦自發義載蔬菜到武漢醫院，然而他們的義舉卻未被同鄉理解，回鄉後被罵作「瘟神」。（梨視頻截圖）

新冠肺炎疫情仍然嚴重，人人都做足防疫措施自保，但內地一對任職貨車司機的夫婦無懼疫情，自發三度從雲南免費運菜到武漢，其善舉獲捐贈單位發感謝信，許多網民紛紛對他們豎起手指公以示讚揚，然而他們的好人好事卻在現實世界不被同鄉理解，即使回鄉自我隔離，仍遭同鄉大罵「瘟神回來了」，網民亦慨嘆疫情是照妖鏡，「什麼牛鬼蛇神都照出來了」。

居於遼寧的李氏夫婦本身是貨車司機，為了送貨不時要穿州過省，農曆新年前兩人得知新冠肺炎疫情影響貨物運輸，一些本身要送往湖北的蔬果缺乏車輛運送，心中即有了「要不要往武漢走一趟」的想法。

兩人知道擔任免費司機不但會「白做生意」，影響該月的收入，完成後回家更要家居隔離，連之後的半個月也未能如常工作，不過他們仍希望為武漢出一分力，為的不是要讓人看到他們的善心，而是為了家中兩名孩子。夫婦希望他們的行為能為兩名子女作榜樣，「我在國家危難的時候去做一點貢獻，樹立一個榜樣的作用，對於孩子的教育來說也有好處」，兩人遂自動請纓加入車隊，負責將捐贈的蔬菜運往武漢的醫院。

李氏夫婦決定義載後，12日內三度往返雲南及武漢，日夜兼程將蔬菜運往武漢的醫院，兩人的起居生活都於車上進行，總行程長達1.2萬公里。受助機構及湖北省交通廳高速公路管理局除了於路上為夫婦送上食物打氣，事後亦發感謝信，表揚兩人的善舉。

不過，夫婦事後接受訪問時卻指，參與義載的行為獲不少同業質疑，回鄉後更被鄰居們責罵。不少同業得知夫婦運菜到武漢，都斥責他們會將病毒帶回遼寧，有同鄉看到他們回家更直接罵道：「從武漢回來兩個瘟神！」

面對旁人不解，夫婦感到非常無奈，只好留在家中自我隔離等待復工，但卻愈想愈難過，「本身做這個我感覺是挺有意義的事，卻遭到他們這種質疑的聲音，我感覺心裡也很鬱悶」。

事件曝光後，不少網民為兩人抱不平，留言安慰指「問心無愧就行了」、「疫情是面照妖鏡，什麼牛鬼蛇神都照出來了」、「比疫情更可怕的是無知與無情」。不過亦有人認為疫區內的貨物運輸不應由義工負責，以免傳播病毒，「這夫妻好人，但這種好事不該他們來做、來承擔後果，他們不專業，應該專業的組織做這樣的事，萬一被傳染了都不好」。

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文章授權轉載自《香港01》

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