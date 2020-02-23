快訊

MLB／紅襪春訓熱身賽獲先發 林子偉首打席就敲安

52名收費員在家隔離 名古屋高速公路被迫關閉6個入口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴口罩受訪藏不住電眼 江蘇美女書記意外爆紅

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
法庭女書記金亞囡受訪時雖然戴著口罩，但仍然難掩其精緻五官。取自星島網
法庭女書記金亞囡受訪時雖然戴著口罩，但仍然難掩其精緻五官。取自星島網

新冠肺炎疫情影響，各行業均要戴口罩上班。江蘇常州鐘樓區法院鄒區法庭為防範疫情，特別透過微信群組處理調解案件，不料一名法院女書記戴上口罩接受訪問時，因外貌出眾，意外成為話題焦點。

據香港星島網報導，採訪內容主要介紹常州市利用網路在線的方式，對案情進行的調節，目的是為了避開新冠肺炎疫情，減少人員聚集。受訪的書記員金亞囡表示，在網上處理調解案件的機制大約在月初開始實施，至今已有不少調解成功的案例。「受大環境影響，政府主要工作就是防疫，我們也要配合，不能因為工作把人群聚在一起。」

儘管金亞囡是戴上口罩受訪，但仍難掩其清秀外形，驟看神似動漫中女主角。畫面經播出後，意外在微博掀起熱議，不少網友紛紛表示：「想被她審判！」、「不說了，我要去自首。」、「長的可愛也是一種罪啊！」

金亞囡的個人資料之後也被網民起底，資料顯示，出生於1991年的她，在江蘇常州出生，於河海大學財務管理學系畢業，喜好是唱歌、旅遊及烹飪，自去年開始在常州鐘樓區法院鄒區法庭搶擔任書記員。

女書記爆紅網路後，其個人資料被網友挖出。取自星島網
女書記爆紅網路後，其個人資料被網友挖出。取自星島網

新冠肺炎 疫情 口罩

延伸閱讀

武漢肺炎延燒 伊朗增至確診28例6死

新冠肺炎延燒 義大利確診增至51例2人死亡

新冠肺炎伊拉克傳確診首例 中東防疫形勢嚴峻

中國復工總動員 山東近8成江蘇3.4萬家最多

相關新聞

戴口罩受訪藏不住電眼 江蘇美女書記意外爆紅

受新冠肺炎疫情影響，各行業均要戴口罩上班。江蘇常州鐘樓區法院鄒區法庭為防範疫情，特別透過微信群組處理調解案件，不料一名法...

陸專家：各地人員返城將對疫情造成巨大衝擊

中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家、大陸國家衛健委高級別專家組成員曾光表示，各地人員返城、流動，將對疫情的發展形成巨...

陸官方力推「暖新聞」 揭露疫情背後的生死故事

中國新冠肺炎疫情持續延燒，當局卻下令加強推出「正能量暖新聞」，外界質疑，真實民情將因此難以曝光。有中國公民為此發起「記錄...

疫情之下外送壓力倍增 無人配送車紛紛上路

新冠肺炎疫情爆發後，為減少人際接觸帶來的潛在感染風險，包括美團、京東、蘇寧等外賣或是電商平台，紛紛推出無接觸配送服務，甚...

新冠肺炎複雜 官醫判讀兩背

香港一些年輕人在網上抱怨，說這新冠肺炎真是難搞，今年聽不成紅館的五月天了。原來年年都要履行「五月之約」的五月天，傳說正安排取消5月香港紅館的演唱會。

大搞權錢又迷信 河北「平墳書記」被「雙開」

據中央紀委國家監委網站通報，曾因「平墳運動」被稱為「平墳書記」的河南省副省長徐光因嚴重違紀違法問題被「雙開」並移送審查起訴。

讓房給外地同事住 金銀潭醫護夫妻睡車裡

新冠疫情爆發後，金銀潭醫院扮演重要角色。該院交通不便，全院600多醫護和工作人員，不回家的太多，單位宿舍爆滿。這些天，醫院又協調出一些酒店房間安排本院的醫護人員入住，有一對醫護夫妻卻把機會讓給家住較遠的同事，他們說：「在車上睡慣了，不要緊。」

受賄且濫用職權 武漢市秘書長蔡杰被雙開

湖北省紀委監委官網22日發布，武漢市秘書長蔡杰因違反政治紀律、與多人串供堵口，對抗組織審查等，涉嫌受賄罪與濫用職權罪，被...

馳援湖北醫護 四川火鍋免費吃1年

「火鍋備好，只等你們凱旋」，四川省火鍋協會20日提議，為四川所有馳援湖北的醫護人員免費提供一年的火鍋，倡議一出，商家們紛紛響應，截止目前全省已有60餘家火鍋品牌約400家門店參與。有店家表示：「作為企業，應當履行社會責任，盡一點綿薄之力。」

抗疫醫護子女考試加30分！各地喊加碼 網友：製造對立

中國多地出台政策，對抗疫一線醫務人員予以關懷。繼湖北對抗疫一線醫務人員子女參加中考加10分、江西撫州加20分後，山西大同近日也發布今年參加中考的醫務人員子女可加30分。

澳門賭場重開 防疫嚴生意冷

澳門賭場20日起重新營業，由於新冠病毒疫情並未消退，生意相當慘淡，營運賭桌只有原本的三成。

駱惠寧：操弄政治等同新冠病毒 遭民主派駁斥

香港中聯辦主任駱惠寧20日以「同舟之情，攜手走過崎嶇」為題，向港區全國人大代表、政協委員發信，他批評香港有少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，認為這是一種政治上的「新冠病毒」。他認為，謠言和恐慌，會讓疫情火上加油。

熱門新聞

上崗就賞3萬1！鴻海重金拚復工率 為何專家卻超不樂觀？

「末日博士」警告：疫情將衝擊大陸經濟 GDP恐無法逾4%

受賄且濫用職權 武漢市秘書長蔡杰被雙開

專訪馬紹章／疫情兩岸角力 蔡政府缺戰略細膩度

陸專家：各地人員返城將對疫情造成巨大衝擊

習近平致函蓋茲 感謝他「慷慨」支持大陸抗擊疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。