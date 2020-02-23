戴口罩受訪藏不住電眼 江蘇美女書記意外爆紅

受新冠肺炎疫情影響，各行業均要戴口罩上班。江蘇常州鐘樓區法院鄒區法庭為防範疫情，特別透過微信群組處理調解案件，不料一名法院女書記戴上口罩接受訪問時，因外貌出眾，意外成為話題焦點。

據香港星島網報導，採訪內容主要介紹常州市利用網路在線的方式，對案情進行的調節，目的是為了避開新冠肺炎疫情，減少人員聚集。受訪的書記員金亞囡表示，在網上處理調解案件的機制大約在月初開始實施，至今已有不少調解成功的案例。「受大環境影響，政府主要工作就是防疫，我們也要配合，不能因為工作把人群聚在一起。」

儘管金亞囡是戴上口罩受訪，但仍難掩其清秀外形，驟看神似動漫中女主角。畫面經播出後，意外在微博掀起熱議，不少網友紛紛表示：「想被她審判！」、「不說了，我要去自首。」、「長的可愛也是一種罪啊！」