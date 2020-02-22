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受賄且濫用職權 武漢市秘書長蔡杰被雙開

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
武漢市秘書長蔡杰被雙開。圖/澎湃新聞
武漢市秘書長蔡杰被雙開。圖/澎湃新聞

湖北省紀委監委官網22日發布，武漢市秘書長蔡杰因違反政治紀律、與多人串供堵口，對抗組織審查等，涉嫌受賄罪與濫用職權罪，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

湖北省紀委監委官網指出，現年53歲的蔡杰，還違反組織紀律，不如實報告個人有關事項；違反廉潔紀律，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動；違反國家法律法規，利用職務上的便利，在工程項目承接、違章建築產權辦理等事項上為他人謀取利益，直接或透過特定關係人索取、非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄罪。

此外，蔡杰還徇私舞弊、濫用職權，違規決定將財政資金撥付給私營企業，情節特別嚴重，涉嫌濫用職權罪。

官網指出，蔡杰身為黨員領導幹部，理想信念缺失，背棄初心使命，索賄受賄，擅權妄為，嚴重違反黨的紀律和國家法律，並涉嫌犯罪。

依據「紀律處分條例」「監察法」等有關規定，經湖北省紀委常委會議研究並報省委批准，決定給予蔡杰開除黨籍、開除公職。

蔡杰是湖北武漢人，早年曾任共青團武昌區委書記，後轉任武昌區委常委、區委辦公室主任，2011年任江岸區委書記，2016年1月起任武漢市委常委、市委秘書長。

蔡杰最後一次露面，是在去年8月20日，長江日報報導，武漢市領導分別到分管領域和基層單位講專題黨課，蔡杰以市委常委、市委秘書長身分，為市委辦公廳、市委國安辦、市直機關工委黨員幹部講黨課，表示「要堅持嚴字當頭、學用結合，持續整治形式主義、官僚主義，努力鍛造踐行三個表率的鐵軍。」

圖/湖北省紀委監委官網
圖/湖北省紀委監委官網

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