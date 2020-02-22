新冠肺炎複雜 官醫判讀兩背

香港一些年輕人在網上抱怨，說這新冠肺炎真是難搞，今年聽不成紅館的五月天了。原來年年都要履行「五月之約」的五月天，傳說正安排取消5月香港紅館的演唱會。

香港的紅館，是最難排期的演出場地，此前率先取消紅館個唱的是劉德華，接下來多個演唱會都宣布取消，但五月天紅館之約在5月，這疫情會衝擊到那麼遠嗎？主辦機構說，這事內部暫時未有任何決定，香港衛生署說，香港新型冠狀病毒疫情嚴峻，預計個案會增加以及複雜，所以衛生署已要求警方啟動「超級電腦」，跟蹤患者情況。

香港警方的「超級電腦」，又叫「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS），17年前SARS時，曾動用追尋SARS傳播源頭。2016年已更新系統進第三代，引進「傳染病感染追蹤」功能。這兩天有一名警察確診，據說用了系統追蹤，59名參加同一夜宴的警察都送往檢疫中心隔離。

疫情衝擊香港，未來只好望天打卦，就疫情現狀和前景的判讀，這兩天還發生了港官與專家的衝突。政務司長張建宗在立法會特別會議上回應質詢時稱「疫情已受到控制」，立即引來醫學界不留情面的批評。於是張建宗來個不好解釋的解釋，不是道歉的道歉。

張建宗的政務司長辦公室發新聞稿回應，指的是整體情況正在受嚴密監控。其後張建宗又以說話快和精簡為由，表示「真係好對唔住」意即真是很對不起了。

香港醫務家不論是官還是專家，意思卻一直很清晰，以官員來說，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，「受控」指確診人數開始回落，並計算最後一個個案入院隔離後的兩個潛伏期即28天，而現在未符合條件。

專家方面，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，至少要連續14天零感染個案出現，才可勉強稱疫情「穩定」；連續28天零感染，則稱作「疫情消退」，是以呼籲張建宗直接承認說法有誤，作出糾正。

而香港醫學會更火大，醫學會會長何仲平直說不認同港府說法，目前未能斷言疫情已受控。醫學會前會長蔡堅更稱現時香港有很多「隱形病人」四處散播病毒，對前線醫生而言，最大困難是不知道會否接觸「隱形病人」，批評港府有沒有用過腦不知道。