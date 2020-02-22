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讓房給外地同事住 金銀潭醫護夫妻睡車裡

世界日報 / 中國新聞組╱北京22日電
房間讓給外地醫生，醫護夫妻晚上睡車裡20多天… 取自人民網
房間讓給外地醫生，醫護夫妻晚上睡車裡20多天… 取自人民網

新冠疫情爆發後，金銀潭醫院扮演重要角色。該院交通不便，全院600多醫護和工作人員，不回家的太多，單位宿舍爆滿。這些天，醫院又協調出一些酒店房間安排本院的醫護人員入住，有一對醫護夫妻卻把機會讓給家住較遠的同事，他們說：「在車上睡慣了，不要緊。」

人民網報導，2月16日晚10時，武漢金銀潭醫院住院大樓燈火通明，院內路邊的車位上一輛小轎車亮起了燈，醫生涂盛錦與護士妻子曹珊正在整理座椅上的被褥，這是他們在車上度過的第23個夜晚。

今年44歲的涂盛錦是金銀潭醫院南六樓重症隔離病區副主任醫師。40歲的曹珊原是醫院兒科病房護士，疫情暴發後，於1月7日調入南二樓隔離病區工作。

從2019年12月29日武漢金銀潭醫院接收武漢首批新冠肺炎患者開始，涂盛錦就上了一線，完全無暇顧家，只囑咐曹珊從家裡帶些換洗衣物。

房間讓給外地醫生，醫護夫妻晚上睡車裡20多天… 取自人民網
房間讓給外地醫生，醫護夫妻晚上睡車裡20多天… 取自人民網

據報導，將衣物送到丈夫的科室，看著他脫掉隔離衣從汙染區出來見自己，曹珊就清楚了這場疫情的嚴重。夫妻倆都參加過2003年武漢抗擊非典的工作，她心裡明白接下來大家即將面對的艱辛。

兩人的家在武漢南湖邊，隔著長江，距離醫院有30公里，單程駕車需要40分鐘。平日，涂盛錦開車，夫妻倆一起上下班。

武漢戰「疫」打響後，涂盛錦隨時都可能需要搶救重症患者，不能遠離醫院，曹珊只好打車或坐公交，每次回家，她都擔心家人的安全，會在醫院把衣物從裡到外換洗乾淨。

為控制疫情，2020年1月23日，武漢關閉離漢通道，公共交通停擺，曹珊上下班也成了問題。

除夕那天，涂盛錦值班到凌晨2點多，只睡了1個半小時，又開車到南湖接妻子到醫院。

報導說，曹珊心疼丈夫來回奔波，大年初一，她決定：晚上就睡在車裡，不回家了。

涂盛錦覺得讓妻子一個人睡在車上不安心，便乾脆把值班室的床讓給同事，也住到了車裡。妻子睡後排，他睡副駕。11歲的兒子則完全交給家中的外公外婆。

睡車裡20多天，他們說：「在車上睡慣了，不要緊。」　　

新冠肺炎 COVID-19

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