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大搞權錢又迷信 河北「平墳書記」被「雙開」

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電

據中央紀委國家監委網站通報，曾因「平墳運動」被稱為「平墳書記」的河南省副省長徐光因嚴重違紀違法問題被「雙開」並移送審查起訴。

中國新聞網報導，徐光出生於1960年6月，仕途一直在河南，曾任職周口市長達14年，先後任周口市長、市委書記，2017年任河南省人民政府副省長，晉升副部級，直至被查。

通報指出，徐光對抗組織審查，沉迷於迷信活動；多次接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮金、消費卡；並同不法企業主大搞權錢交易，將公權力作為謀取私利的工具，在職務調整晉陞、企業經營、案件處理等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受巨額財物。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予徐光開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其河南省第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

香港01報導，早在2019年8月24日，官方就通報了徐光涉嫌嚴重違紀違法，正在接受中紀委紀律審查和監察調查的消息。當時，在外界看來，徐光的落馬有點突然。2019年8月16日，徐光還曾帶隊到部分省屬重點項目施工現場，督導推進項目建設工作。

值得一提的是，2012年3月，周口掀起了一場轟轟烈烈的「平墳運動」，半年內平墳350多萬座。周口平墳事件在中國境內引起了廣泛爭議，他也被網友稱為「平墳書記」。

同年11月16日，國務院頒佈第628號令，刪除了《殯葬管理條例》中民政部門有權對拒不改正違法土葬、建造墳墓行為強制執行的條款。這場被地方政府以土地謀發展思路下催生出的平墳運動，逐漸陷入沉寂。

北京 國務院

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