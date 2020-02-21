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武漢肺炎防疫封城 中國百萬愛滋病感染者恐斷藥

中央社 / 台北21日電

為防控武漢肺炎疫情，逾50個中國城市採取不同程度的交通和人員進出管制，這些防疫措施卻導致120多萬名中國愛滋病感染者陷入可能斷藥的處境。

美國自由亞洲電台20日報導，聯合國愛滋防治計畫（UNAIDS）近日查訪逾千名中國愛滋病患者，其中近1/3表示，各地因應2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）的隔離和封城措施，可能使他們失去賴以續命的藥物供應；近半受訪人士則反映不知何處可取下一批藥。

不具名的知情人士透露，在「封城」程度較低的區域，愛滋病毒感染者多半選擇自己出門到大城市的疾控中心拿藥，或透過快遞方式易地取藥，但即使如此也會遇到麻煩。

知情人士說，「這個時候他們管的比較嚴，因為每個地方都有關卡嘛，縣裡面，鄉裡面都有攔路的，不讓走，有的寫信（證明文件）可以讓路，但是不一定知道怎樣做，有的人想去縣城裡那拿藥，但是不知道怎麼辦」。

關注愛滋病人權益的志願者「燕子」表示，在疫情最嚴峻的湖北省，不少愛滋感染者的確面臨斷藥危機。

燕子表示，「公益組織的服務就很關鍵了。這段期間他們受到很多感染者的諮詢、求助，說不知道怎麼拿藥，他們就開著車去送藥，一個一個去送藥，在武漢市區他們是這樣做的」。

湖北不少鄉鎮目前都實施全天候封閉管理，公益組織成為當地感染者的救星。

官方數據顯示，截至2018年底，中國估計有125萬人感染愛滋病毒。武漢肺炎疫情讓不少愛滋感染者活在惶恐中，有志願者透過社群媒體聊天群組與病友分享藥物，並藉此安撫他們的情緒。

愛滋病 疫情 肺炎

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