馳援湖北醫護 四川火鍋免費吃1年

「火鍋備好，只等你們凱旋」，四川省火鍋協會20日提議，為四川所有馳援湖北的醫護人員免費提供一年的火鍋，倡議一出，商家們紛紛響應，截止目前全省已有60餘家火鍋品牌約400家門店參與。有店家表示：「作為企業，應當履行社會責任，盡一點綿薄之力。」

紅星新聞報導，新冠肺炎爆發，外省的醫護人員不顧個人安危，逆行進入湖北與病毒戰鬥。四川省火鍋協會執行會長嚴龍說，一線人員是真正的英雄，靠他們行業才能逐步恢復生產。為此，希望能在他們身後在支持，對一線人員作出的貢獻有所表示。

於是，在四川省商務廳組織下，四川省火鍋協會發出了倡議書：為奔赴湖北在一線的「抗疫戰士」2020年免費提供品嚐四川火鍋一年。截止目前全省有60餘家火鍋品牌約400家門店響應，目前參加的企業數量還在不斷增加中。屆時，醫護人員持本人相關證件到參與店家即可享受免費火鍋。

四川至膳品牌管理有限公司總經理劉少全表示：「我認為這是一件很有價值和意義的事情，是企業應當履行的社會責任。」該公司旗下的譚鴨血和賢合莊兩個火鍋品牌均加入了活動。四川老船王餐飲管理有限公司董事長何偉表示，醫務人員冒著生命危險在前線抗擊疫情，他們是最美的逆行者。

另據新京報報導，為了感念醫護人員的奉獻，攜程全球玩樂平台的統計數據顯示，截至目前，實施醫護人員免票的景區至少達到1067個，覆蓋全國195個城市，涵蓋名勝古蹟、自然風光、主題樂園、展館展覽、遊輪遊船等多個種類，其中5A和4A景區達479處，占比超過40%。