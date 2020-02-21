抗疫醫護子女考試加30分！各地喊加碼 網友：製造對立

中國多地出台政策，對抗疫一線醫務人員予以關懷。繼湖北對抗疫一線醫務人員子女參加中考加10分、江西撫州加20分後，山西大同近日也發布今年參加中考的醫務人員子女可加30分。

澎湃新聞報導，山西大同近日發布《關愛馳援湖北醫務人員十條舉措》（簡稱《舉措》），從發放慰問金、安排免費體檢、優先職務提拔和發展入黨等方面進一步保障馳援湖北醫務人員。針對子女入學，該《舉措》明確，馳援湖北醫務人員子女今年參加中考，享受中考成績加30分政策。

據大同市政府官網消息，十條舉措具體包括：一、給馳援湖北醫務人員每天發放人民幣300元（約42美元）臨時性補助。在省財政給予馳援湖北醫務人員每人6000元（約853美元）一次性慰問金的基礎上，市總工會再給予每人6000元慰問金。

二、統籌安排休息和療養。三、安排免費體檢。四、享受醫療待遇。五、辦理包括人身醫療、傷殘、身故等內容的保險保障。六、表彰獎勵先進。七、優先職務提拔和發展入黨。

八、享受子女就學照顧。子女三年內入幼兒園的，根據家長意願，安排在普惠性優質幼兒園。今年參加中考的，享受中考成績加30分政策。九、建立「關愛後援團」。對醫務人員家庭進行包聯，為其解決困難。十、開設愛心熱線，幫助緩解心理壓力。

大同日報報導，大同市第五批40名支援湖北醫療隊員17日下午奔赴湖北戰「疫」最前線。此前，該市已先後有4批112名醫護人員支援湖北。

據了解，江西撫州市教育體育局19日印發《撫州市防控新冠肺炎疫情一線醫務人員子女教育優待工作實施辦法》，對於參加中考的醫務人員子女，予以加計20分優待錄取。此前湖北也對抗疫一線醫務人員子女推出參加中考加10分的政策。

對此，網友紛表不滿，有人說：「30分就有點過了」、「加分過多必然會損害其他孩子的利益，會變相製造醫護群和普通群眾、參加救援疫情的醫護和其他醫護等等之間的對立！」「這股歪風如果不煞住，估計馬上加50分、100分、免試入學等等各種么蛾子都會冒出來。」還有人說：「不如直接發錢。孩子們之間的考試競爭，幹嘛非要拉上父母的身分呢？」另有人支持考醫科衛校加分。