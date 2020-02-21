澳門賭場重開 防疫嚴生意冷

澳門賭場20日起重新營業，由於新冠病毒疫情並未消退，生意相當慘淡，營運賭桌只有原本的三成。

美國之音報導，澳門特區政府本月5日宣布暫停賭場營業15天，這半個月來澳門並沒有出現新的確診病例。

澳門41家賭場有26家重新營業，賭客及工作人員都必須量體溫、戴口罩才能入內，新規定還包括顧客不可站立、群聚在賭桌旁。

報導稱，澳門80%的收入來自博弈產業，因為這次疫情，有賭場表示，暫時歇業的2個星期，每天大約損失150到260萬美元。

有分析師估計，即使重新開張，澳門賭場的收入本月將減少80%，要恢復正常得等到幾個星期之後。