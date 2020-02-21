港餐廳拒招待「內地人」 民間自保？政治表態？

持續六個多月的香港反送中運動在肺炎疫情爆發下暫歇，然而此前已經存在的內地與香港兩地民眾之間因文化、語言和政治激化的矛盾與衝突卻持續蔓延，並有了新的表現。

英國BBC報導，居住在香港的內地人王寧（化名）近日路過港島南區鴨洲某餐廳，門口告示上寫道，「疫情嚴重，恕不招待：內地訪港人士、傷風感冒及密切接觸人士、24日之內由內地返港人士。」其中「內地訪港人士」的字體大，她將告示拍成照片發在微信朋友圈，朋友留言多表憤慨，認為遭到歧視。

1月以來，多間香港餐廳表態拒內地人入內。其中「拉麵天王」在臉書中寫道，「政府無能，我們只能自救。香港政府堅決不封關，我們只能自封。」還有的餐廳要求進店須出示香港身分證，用以識別身分。

位於香港九龍的茶餐廳「光榮冰室」，1月底也張貼告示「只招待香港人，落單時只限粵語及英語」；隨後更新告示，「歡迎台灣朋友」。

致力消除歧視的香港法定機構平等機會委員會（簡稱：平機會）認為，該餐廳的告示內容涉及歧視，已於2月中旬致電餐廳要求撤回。但該餐廳並未撤回通知，負責人並在其臉書發帖稱，「我作為一個香港人，為何要我講普通話？」還說一直都只想做香港人的生意，不會向香港政府「卑躬屈膝」，為了其口中的「重要經濟來源」而招待自由行客人。另外，負責人還不滿意香港政府在肺炎疫情下，不接受全面封關，以及口罩供應不足，因此，「為保障客人的安全」，不招待內地人。

香港前公務員事務局局長王永平在接受BBC中文訪問時說，他不認為某些餐廳區別對待顧客是歧視特定族群，「反而更多體現了民眾對於疫情的恐慌」。

香港教育大學社會學系講師黎明認為，餐廳的行為是一種政治表態，對自身保障和公眾防疫有害無益。她在其臉書貼文中寫道，「病毒不會以語言、地域身分或政治立場來區別傳染，在一場波及全球的疫情之中，任何人都有可能成為病毒攜帶者。把病毒和某個特定的群體關聯起來，讓我們誤以為只要驅逐、隔離了那個特定的群體，就可令自己更安全，結果反而對真正的風險視而不見、掉以輕心。」