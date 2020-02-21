快訊

教會隱瞞病毒爭議爆發！南韓陸海空三軍同遭疫情

案24及家人病程出爐！家庭群聚匡列391名接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駱惠寧：操弄政治等同新冠病毒 遭民主派駁斥

世界日報 / 香港新聞組╱香港21日電
香港中聯辦主任駱惠寧。中國新聞社
香港中聯辦主任駱惠寧。中國新聞社

香港中聯辦主任駱惠寧20日以「同舟之情，攜手走過崎嶇」為題，向港區全國人大代表、政協委員發信，他批評香港有少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，認為這是一種政治上的「新冠病毒」。他認為，謠言和恐慌，會讓疫情火上加油。

綜合媒體報導，駱惠寧原定昨天舉行茶聚，與港區人大代表、全國政協委員交流，唯因新冠肺炎疫情而取消，他改以公開形式向港區人大和政協發信。駱惠寧認為，在疫情下要抱有「信心」、「愛心」和「齊心」，在「齊心」方面，駱惠寧指出，這是一個要科學應對、不要政治操弄的時刻。他提及，少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，這何嘗不是一種政治上的「新冠病毒」？

駱惠寧稱，現在需要隔離的是病毒，而不是人心。他相信那些趁機播散不滿、人為製造區隔、刻意破壞陸港兩地感情的人，終歸不得人心。而越來越多的香港人會認同，沒有人可以是一個孤島，香港也不應該成為一座「孤城」。

對於駱惠寧的言論，明報報導，早前發起醫護罷工的醫管局員工陣線主席余慧明反駁，要求「全面封關」是為堵截病毒源頭，政府不做才是將政治凌駕在民生之上，反指駱惠寧對醫護政治抹黑。

民主黨主席胡志偉批評，不同內地城市也有封城措施，中央也認為減低人流是防止疫情擴散的手段，反問為何港人提出此訴求，被演繹成傷害人民感情。

香港01則在評論中指出，駱惠寧將信件公開，使中聯辦的核心「聯絡」工作更為透明，創下中聯辦先河，讓人覺得他願意將中聯辦的工作變得更透明，更能向香港民眾負責，令普羅大眾知道中聯辦這個葫蘆到底賣的是什麼藥。單從這封信函已可見，上任不足兩個月的駱惠寧言行與以往的中聯辦主任大有分別。

香港 疫情 罷工 新冠肺炎

延伸閱讀

香港中聯辦主任斥政治私利如同新冠病毒

駱惠寧來港後首場工作：助港抗疫

駱惠寧：港缺國安機制 外部勢力可滲透

駱惠寧：香港國安機制缺位 外部勢力可滲透破壞

相關新聞

港餐廳拒招待「內地人」 民間自保？政治表態？

持續六個多月的香港反送中運動在肺炎疫情爆發下暫歇，然而此前已經存在的內地與香港兩地民眾之間因文化、語言和政治激化的矛盾與衝突卻持續蔓延，並有了新的表現。

湖北省委書記應勇談疫情：絕不能讓真相穿鞋時 謠言滿世界跑

繼日前要求各單位把社會防控和醫療救治當作防疫的重中之重之後，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇19日主持指揮部專題會議時，要求各單位繼續開好新聞發布會，用好權威平台，及時準確發布信息，回應社會關切，「絕不能讓真相還在穿鞋的時候，謠言已經滿世界跑」。

新冠肺炎自我排查申報確診 武漢漢陽區獎2100元

武漢市漢陽區新冠肺炎防控指揮部21日發布公告，為確保漢陽區排查新冠病毒感染者不落一戶、不漏一人，決定實施積極的新冠肺炎防控自我排查獎勵辦法，並給予獎金200至500元人民幣(約28至71美元)。

夏寶龍擬辭政協秘書長 專注港澳事務

星島日報報導，以全國政協副主席、秘書長的國家領導人身分，兼任港澳辦主任，同時出任港澳辦黨組書記的夏寶龍，將辭去政協秘書長...

九旬老婦舉報自家麻將館秘密聚眾打牌 女兒悔過做抗疫義工

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，中國多處都不准市民聚集，甚至連打麻將、吃飯聚會等都被禁止。中國一名九旬老婦知道她的六旬女兒偷偷聚眾打牌後，決定大義滅親向村幹部舉報，令人佩服不已。不過更令人動容的事還在後頭，就是女兒經過幹部教育後，電光火石間明白到疫情嚴重性，加入抗疫志願隊，齊心抗疫！

澳門賭場重開 防疫嚴生意冷

澳門賭場20日起重新營業，由於新冠病毒疫情並未消退，生意相當慘淡，營運賭桌只有原本的三成。

駱惠寧：操弄政治等同新冠病毒 遭民主派駁斥

香港中聯辦主任駱惠寧20日以「同舟之情，攜手走過崎嶇」為題，向港區全國人大代表、政協委員發信，他批評香港有少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，認為這是一種政治上的「新冠病毒」。他認為，謠言和恐慌，會讓疫情火上加油。

廣州寫字樓 中長期前景看好

全球性房地產諮詢公司萊坊20日發布的數據顯示，2019年第四季度廣州甲級寫字樓空置率僅為7%，為中國大陸一線城市最低。萊坊分析，疫情對於廣州寫字樓市場有暫時和短期的負面影響，但看好中長期前景。另外，疫情也對寫字樓的物業服務提出更高要求。

台企拖欠公積金案 撤訴

廣東省高級人民法院20日發布了首批疫情防控民事行政糾紛典型案例，其中，一台資企業拖欠員工公積金案撤訴。

國中生挨罰竟拿磚塊狂砸老師頭 師昏迷三個月辭世

去年年底大陸四川一名15歲國中生因違反校規被老師處罰，但他不滿老師管教竟拿磚塊尾隨老師進入教室，並從背後用磚塊狂砸老師頭部，直到對方倒地不起竟還朝他狂踹，事後老師陷入長達3個月昏迷，最終在2月14日搶救無效離世。

廣東逐步開放餐飲堂食服務 快餐店一人一桌

為保障餐飲服務業復工復產員工安全及公眾用餐安全，廣東省頒布餐飲服務業新冠肺炎防控工作指引，對分級為Ⅲ級防控區的縣（市、區...

香港學者管軼於穿山甲中發現新冠相關冠狀病毒

香港大學公共衛生學院新發傳染病國家重點實驗室管軼教授、廣西醫科大學胡艷玲教授，18日在預印本網站bioRxiv（未經同行...

熱門新聞

國中生挨罰竟拿磚塊狂砸老師頭 師昏迷三個月辭世

香港學者管軼 穿山甲中發現新冠肺炎相關病毒

中共駐南非大使恥笑美國「八個做不到」

湖北武漢復工再延後至3月10日後

台商緯創資通公司防控疫情 設一人一位吸煙專區

新冠肺炎疫情燒 網瘋傳員工上班「全副武裝」笑爆：好像武俠片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。