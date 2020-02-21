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駱惠寧：操弄政治等同新冠病毒 遭民主派駁斥
香港中聯辦主任駱惠寧20日以「同舟之情，攜手走過崎嶇」為題，向港區全國人大代表、政協委員發信，他批評香港有少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，認為這是一種政治上的「新冠病毒」。他認為，謠言和恐慌，會讓疫情火上加油。
綜合媒體報導，駱惠寧原定昨天舉行茶聚，與港區人大代表、全國政協委員交流，唯因新冠肺炎疫情而取消，他改以公開形式向港區人大和政協發信。駱惠寧認為，在疫情下要抱有「信心」、「愛心」和「齊心」，在「齊心」方面，駱惠寧指出，這是一個要科學應對、不要政治操弄的時刻。他提及，少數人為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，這何嘗不是一種政治上的「新冠病毒」？
駱惠寧稱，現在需要隔離的是病毒，而不是人心。他相信那些趁機播散不滿、人為製造區隔、刻意破壞陸港兩地感情的人，終歸不得人心。而越來越多的香港人會認同，沒有人可以是一個孤島，香港也不應該成為一座「孤城」。
對於駱惠寧的言論，明報報導，早前發起醫護罷工的醫管局員工陣線主席余慧明反駁，要求「全面封關」是為堵截病毒源頭，政府不做才是將政治凌駕在民生之上，反指駱惠寧對醫護政治抹黑。
民主黨主席胡志偉批評，不同內地城市也有封城措施，中央也認為減低人流是防止疫情擴散的手段，反問為何港人提出此訴求，被演繹成傷害人民感情。
香港01則在評論中指出，駱惠寧將信件公開，使中聯辦的核心「聯絡」工作更為透明，創下中聯辦先河，讓人覺得他願意將中聯辦的工作變得更透明，更能向香港民眾負責，令普羅大眾知道中聯辦這個葫蘆到底賣的是什麼藥。單從這封信函已可見，上任不足兩個月的駱惠寧言行與以往的中聯辦主任大有分別。
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