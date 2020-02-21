新冠肺炎自我排查申報確診 武漢漢陽區獎2100元
武漢市漢陽區新冠肺炎防控指揮部21日發布公告，為確保漢陽區排查新冠病毒感染者不落一戶、不漏一人，決定實施積極的新冠肺炎防控自我排查獎勵辦法，並給予獎金200至500元人民幣（約新台幣865至2100元）。
長江網報導，該公告指出，為認真貫徹落實武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部「五個百分之百」的要求和《關於在全市實行「雙測溫兩報告」制度》的通知，確保漢陽區排查新冠病毒感染者不落一戶、不漏一人，決定實施積極的新冠肺炎防控自我排查獎勵辦法。現就有關事項公告如下：
自公告發布之日起，漢陽區居民（除已經排查掌握的患者信息外），凡居家主動申報且首次確定為發熱患者並接受集中隔離、核酸檢測的，經核實後每人給予200元獎勵；凡居家主動申報且首次確定為疑似患者並接受集中隔離、核酸檢測的，每人給予人民幣300元（新台幣1298元）獎勵；凡居家主動申報且首次確診為新冠肺炎病毒感染者的，每人給予人民幣500元（新台幣2100元）獎勵。
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