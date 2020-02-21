湖北省委書記應勇談疫情：絕不能讓真相穿鞋時 謠言滿世界跑

繼日前要求各單位把社會防控和醫療救治當作防疫的重中之重之後，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇19日主持指揮部專題會議時，要求各單位繼續開好新聞發布會，用好權威平台，及時準確發布信息，回應社會關切，「絕不能讓真相還在穿鞋的時候，謠言已經滿世界跑」。

湖北日報報導，應勇在會中強調，要堅決貫徹落實總書記習近平關於疫情防控和新聞輿論工作的重要指示批示精神，進一步增強新聞報導和輿論引導的針對性、有效性，突出主題，守正創新，以更具傳播力、引導力、影響力、公信力的新聞報導，更好強信心、暖人心、聚民心，營造萬眾一心、眾志成城、共克時艱的強大輿論氛圍，堅定全社會打贏武漢保衛戰、湖北保衛戰的信心和決心。

「面對疫情，廣大新聞工作者也是『逆行者』。」應勇表示，新聞工作者不顧安危、深入一線報導湖北省打疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰的報導，特別是中央媒體也給予很大支持，他要表達感謝。當前疫情正處於膠著對壘的關鍵時刻，「只有增強針對性、有效性，才能增強新聞報導的傳播力、影響力」。

報導指出，應勇要求各單位加強與中央媒體及具有全國影響力的新媒體平台合作，推出更多有質量、有分量、有關注度的報導，同時及時有效回應群眾訴求關切，「只有勇於接受監督，我們才不會懈怠；只有勇於接受批評，工作才能不斷進取」。

另南方都市報報導，為紀念新冠疫情死難者，近日，朱征夫等22名全國政協委員提案提出五項建議，包括：將湖北省武漢市宣布封城的1月23日確定為抗疫紀念日；在武漢市樹立紀念碑，刻上所有死難者的名字；對抗疫過程中貢獻突出的單位和個人進行國家表彰；將在抗疫中犧牲的醫護人員、公務人員和其他作出貢獻的人評定為烈士；在武漢市建立抗疫紀念館。讓不怕犧牲、勇於奉獻的「逆行英雄」和可歌可泣的英雄故事得以流傳。