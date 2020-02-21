爆集體感染 山東監獄封閉管理：疫情不結束警務不輪換

山東濟寧任城監獄爆發集體感染，山東省政府今（21）日下令對全省監獄系統實行封閉管理，疫情不結束，不進行警務輪換。

任城監獄多達207人確診新冠肺炎，據調查，12日任城監獄一值班幹警因咳嗽到醫院就診被隔離收治，13日晚確診，同一天監獄一備勤幹警也被確診，任城監獄例即對幹警職工、服刑人員及密切接觸者全面排查。

14日任城監獄開展所有2萬2387人拉網式排查，將幹警職工密切接觸者全面轉運至指定賓館進行隔離；對任城監獄幹警家屬區落實全封閉管理，在監獄現場消殺消毒。15日起將任城監獄服刑人員轉移，全部實施單間隔離。

山東省各市疫情防控指揮部也將監獄納入地方疫情防控大籃子，各監獄都制定了疫情防控應急預案，備好隔離房間，準備好防護物資，確保一旦發生疫情，立即啟動應急預案，迅速做好排查、隔離、救治，防止疫情擴大蔓延。

山東省政府下令對全省監獄系統實行封閉管理。要求執勤幹警疫情不結束，不進行警務輪換，獄外人員一律不進入獄內，獄內生活物資實行無接觸運送，切斷傳染源。對獄外辦公區域也實行封閉管理。

人民日報報導，山東省20日新增確診病例202例，其中任城監獄200例。因為任城監獄疫情防控不利，山東省省未決定將省司法廳黨委書記、廳長、省監獄管理局黨委書記、第一政委解維俊免職。

另外，浙江省十裡豐監獄同日亦有27宗確診個案，佔當日全省新增個案逾9成，監獄政委受及監獄長目前已免職。