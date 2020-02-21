台企拖欠公積金案 撤訴

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省高級人民法院20日發布了首批疫情防控民事行政糾紛典型案例，其中，一台資企業拖欠員工公積金案撤訴。

中新社報導，某運動器材公司是台資民營企業，因資金緊張拖欠80名職工住房公積金，被市公積金中心責令補繳118萬元（人民幣，下同）住房公積金，因而引發行政訴訟糾紛。

中山市中級人民法院審理認為，目前正處於疫情防控時期，根據上訴人的實際經營情況，主持當事人進行協調，雙方同意法院提出的「補繳期限延展至疫情結束後三個月」協調方案。市公積金中心出具了同意延期補繳函，該公司申請撤回相關80宗案件的上訴和起訴，法院審查後裁定予以准許。

此外，湖南某縣人民醫院和某醫藥公司因購買藥品糾紛，經法院調解，應分期向某商業保理公司支付貨款2800餘萬元，該醫院在去年支付2015萬元欠款後，未按期償還剩餘款項。今年1月，商業保理公司向深圳前海法院申請強制執行剩餘貨款842.5萬元。

深圳前海法院審查認為，某醫院為當地新冠肺炎定點救治醫院，短期內難以支付大額資金；某醫藥公司目前也因疫情等因素無力支付欠款。經及時安排各方當事人異地線上協商，最終促成商業保理公司同意醫院和醫藥公司延期和分期支付剩餘欠款。

疫情 深圳 新冠肺炎

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