廣州寫字樓 中長期前景看好

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

全球性房地產諮詢公司萊坊20日發布的數據顯示，2019年第四季度廣州甲級寫字樓空置率僅為7%，為中國大陸一線城市最低。萊坊分析，疫情對於廣州寫字樓市場有暫時和短期的負面影響，但看好中長期前景。另外，疫情也對寫字樓的物業服務提出更高要求。

中新社報導，數據顯示，2019年第四季度廣州甲級寫字樓市場平均租金為每月每平方公尺178元（人民幣，下同），與第三季度的租金持平，空置率為7%，在中國大陸四大一線城市（北京、上海、廣州、深圳）中最低。2019年雖然有中美貿易摩擦、經濟前景不確定性等因素，但是廣州寫字樓租賃需求保持相對穩定。

在一手散售市場上，2019年第四季度廣州銷售型寫字樓的平均成交價格為每平方公尺41765元。在銷售型寫字樓市場方面，與中心區相比，外圍區的南沙區和番禺區更為活躍。其中，黃埔區作為擁有多樣產業及相關政策的支持，其寫字樓項目亦受到了投資者的熱捧，該區域2019年5月錄得1.9萬平方公尺大宗交易，成交金額約為7億元。

截至目前，廣州甲級寫字樓市場存量為581.4萬平方公尺。2020年，廣州將有14座新的甲級寫字樓完工交付，其中7座在琶洲。萊坊預計，疫情對廣州寫字樓市場的影響將會持續至2020年第二季度，並且疫情將會促進TMT行業（電信、媒體科技、信息技術的融合趨勢所產生的一些行業）及生物醫藥企業的發展，從而促進這類行業對寫字樓的租賃需求。

同時，市場也將會對寫字樓物業的消毒殺菌、通風，公共空間、電梯等的衛生消毒、訪客測體溫等提出更高的要求。

萊坊廣州總經理黃一勻表示，總體來說，疫情雖然對於廣州寫字樓市場有暫時和短期的負面影響，但是從中長期來看，廣州市寫字樓市場的前景還是樂觀和向好的。

疫情 一線城市

延伸閱讀

開學日將近！中市高中以下353間學校全面消毒

大陸疫情唱好 哈爾濱悄悄宣佈封鎖主城區

珠三角上演搶工大戰

新冠肺炎未息 西湖秦淮河景區部份恢復開放

相關新聞

廣州寫字樓 中長期前景看好

全球性房地產諮詢公司萊坊20日發布的數據顯示，2019年第四季度廣州甲級寫字樓空置率僅為7%，為中國大陸一線城市最低。萊坊分析，疫情對於廣州寫字樓市場有暫時和短期的負面影響，但看好中長期前景。另外，疫情也對寫字樓的物業服務提出更高要求。

台企拖欠公積金案 撤訴

廣東省高級人民法院20日發布了首批疫情防控民事行政糾紛典型案例，其中，一台資企業拖欠員工公積金案撤訴。

國中生挨罰竟拿磚塊狂砸老師頭 師昏迷三個月辭世

去年年底大陸四川一名15歲國中生因違反校規被老師處罰，但他不滿老師管教竟拿磚塊尾隨老師進入教室，並從背後用磚塊狂砸老師頭部，直到對方倒地不起竟還朝他狂踹，事後老師陷入長達3個月昏迷，最終在2月14日搶救無效離世。

廣東逐步開放餐飲堂食服務 快餐店一人一桌

為保障餐飲服務業復工復產員工安全及公眾用餐安全，廣東省頒布餐飲服務業新冠肺炎防控工作指引，對分級為Ⅲ級防控區的縣（市、區...

香港學者管軼於穿山甲中發現新冠相關冠狀病毒

香港大學公共衛生學院新發傳染病國家重點實驗室管軼教授、廣西醫科大學胡艷玲教授，18日在預印本網站bioRxiv（未經同行...

香港學者管軼 穿山甲中發現新冠肺炎相關病毒

陸媒澎湃新聞報導，新冠病毒的溯源研究得出最新成果，香港學者管軼的團隊18日在預印的生物科學網站bioRxiv發表論文說，...

湖北武漢復工再延後至3月10日後

原定明（21）日復工的湖北省及武漢市將再度延後，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今（20）日公告，疫情總體形勢仍...

湖北省內企業不能早於3月10日前復工，學校延期開學

正當大陸各省市加緊復工，湖北省疫情防控指揮部20日傍晚通告，全省疫情防控正處於最吃勁的關鍵期，總體形勢仍然嚴峻複雜。為鞏...

新冠肺炎康復台商 述說染病治癒心路歷程

在武漢確診感染新冠肺炎的江姓、金姓台商日前已痊癒出院。他們二人今（20）日接受大陸官媒採訪時，述說染病及治療過程，江姓台...

稱「野味是剛需」 蛙類養殖委被撤

中國蛙類養殖專業委員會16日發表文章，稱「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」，引起爭議。中國野生動物保護協會聲明，該文章對社會造成不良影響，協會決定撤銷蛙類

重慶動物集體死亡…全城大消毒害的

新冠肺炎疫情持續升溫，中國各地進行全面消毒作業，竟出現一離奇插曲！日前重慶發生一起動物集體死亡事件，讓當地民眾害怕是肺炎疫情所造成，結果官方調查出爐，動物死因竟是因為消毒水的濫用，造成牠們被消毒水毒死。

不只傷肺還傷腎、睪丸 研究：新冠病毒恐損男性生殖力

新冠病毒在中國肆虐，迄今已導致7萬多人確診感染，逾2000人死亡。新冠病毒除了會對患者肺部造成傷害之外，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等人日前在預印本平台medRxiv上傳一篇論文，提出新冠病毒還會攻擊兩個目標：腎臟與睪丸，嚴重者會損害男性生殖力。

熱門新聞

國中生挨罰竟拿磚塊狂砸老師頭 師昏迷三個月辭世

香港學者管軼 穿山甲中發現新冠肺炎相關病毒

一箭四星！ 中國大陸成功發射4顆新技術試驗衛星

中共駐南非大使恥笑美國「八個做不到」

湖北武漢復工再延後至3月10日後

減輕抗疫負擔...香港發放學生津貼 每人約1萬3千台幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。