廣州寫字樓 中長期前景看好

全球性房地產諮詢公司萊坊20日發布的數據顯示，2019年第四季度廣州甲級寫字樓空置率僅為7%，為中國大陸一線城市最低。萊坊分析，疫情對於廣州寫字樓市場有暫時和短期的負面影響，但看好中長期前景。另外，疫情也對寫字樓的物業服務提出更高要求。

中新社報導，數據顯示，2019年第四季度廣州甲級寫字樓市場平均租金為每月每平方公尺178元（人民幣，下同），與第三季度的租金持平，空置率為7%，在中國大陸四大一線城市（北京、上海、廣州、深圳）中最低。2019年雖然有中美貿易摩擦、經濟前景不確定性等因素，但是廣州寫字樓租賃需求保持相對穩定。

在一手散售市場上，2019年第四季度廣州銷售型寫字樓的平均成交價格為每平方公尺41765元。在銷售型寫字樓市場方面，與中心區相比，外圍區的南沙區和番禺區更為活躍。其中，黃埔區作為擁有多樣產業及相關政策的支持，其寫字樓項目亦受到了投資者的熱捧，該區域2019年5月錄得1.9萬平方公尺大宗交易，成交金額約為7億元。

截至目前，廣州甲級寫字樓市場存量為581.4萬平方公尺。2020年，廣州將有14座新的甲級寫字樓完工交付，其中7座在琶洲。萊坊預計，疫情對廣州寫字樓市場的影響將會持續至2020年第二季度，並且疫情將會促進TMT行業（電信、媒體科技、信息技術的融合趨勢所產生的一些行業）及生物醫藥企業的發展，從而促進這類行業對寫字樓的租賃需求。

同時，市場也將會對寫字樓物業的消毒殺菌、通風，公共空間、電梯等的衛生消毒、訪客測體溫等提出更高的要求。

萊坊廣州總經理黃一勻表示，總體來說，疫情雖然對於廣州寫字樓市場有暫時和短期的負面影響，但是從中長期來看，廣州市寫字樓市場的前景還是樂觀和向好的。