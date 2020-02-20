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廣東逐步開放餐飲堂食服務 快餐店一人一桌

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
圖：中新社 為保障餐飲服務業復工復產員工安全及公眾用餐安全，廣東省頒布餐飲服務業新冠肺炎防控工作指引。
圖：中新社 為保障餐飲服務業復工復產員工安全及公眾用餐安全，廣東省頒布餐飲服務業新冠肺炎防控工作指引。

為保障餐飲服務業復工復產員工安全及公眾用餐安全，廣東省頒布餐飲服務業新冠肺炎防控工作指引，對分級為Ⅲ級防控區的縣（市、區），餐飲經營單位限制堂食服務；對於分級為Ⅳ級防控區的縣（市、區），餐飲經營單位可以開放堂食服務。　　

廣東近日發佈通知，全省以縣（市、區）為單元劃分防控區，根據疫情現狀及發展態勢，按照近14天新增報告確診病例數、近14天新增報告本地感染確診病例數、近14天是否發生本地暴發疫情等標準，分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級、Ⅳ級共四個等級。

中新社援引廣東省疫情防控指揮部辦公室疫情防控組副組長耿慶山表示，「目前1級，即重災區是0個，2級14個，3級28個，4級76個。」耿慶山稱，對於餐飲企業，要具有防控疫情的物資儲備，保障工作人員日常工作防護需求；對於從業人員管理，餐飲經營單位要設立健康管理員，負責做好員工健康信息登記和管理工作；每日對從業人員進行晨檢和體溫監測，杜絕從業人員帶病上崗；從業人員做好自我衛生管理，正確洗手，佩戴口罩等。　　

報導稱對於用餐人員，進入餐飲經營單位前必須測量體溫，每桌登記至少一名就餐客人的姓名和聯繫方式；在疫情防控解除前，餐飲服務企業禁止接待大規模聚餐活動，應通過採取減少桌椅擺放、隔桌安排就餐或快餐店一人一桌等措施，保持用餐距離。　　

耿慶山說，「餐飲的合法場所只要有合法資質，都可以開業，只是在堂食上有所限制。我們採用動態管理，每周一評估，根據所在區的病例數等三個維度來評，是動態的。」

此前，為防控新冠肺炎疫情，廣州多區暫停餐飲單位堂食服務，禁止一切聚集性用餐。

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