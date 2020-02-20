國中生挨罰竟拿磚塊狂砸老師頭 師昏迷三個月辭世

去年年底大陸四川一名15歲國中生因違反校規被老師處罰，但他不滿老師管教竟拿磚塊尾隨老師進入教室，並從背後用磚塊狂砸老師頭部，直到對方倒地不起竟還朝他狂踹，事後老師陷入長達3個月昏迷，最終在2月14日搶救無效離世。

根據「騰訊網」報導，這起案件發生在去年10月24日，該名老師為四川省眉山市城北實驗初級中學的黃濤，也是打人顏姓學生的班導，據了解老師平日裡品行端正、認真負責，而打人學生之前曾因違反校規騎自行車載人被該老師處罰，疑似不滿老師管教所以動手。

根據當天監視器畫面顯示，老師拿著雨傘從後門進入教室，顏某一路尾隨並突然衝上前，拿著磚塊從背後連續狠狠砸向老師頭部九次，直到老師倒地不起，現場血跡斑斑，但顏某竟還想繼續動手上前狠踹了老師一腳後才被其他學生們拉開。

隨後老師被送往醫院急救，但依舊昏迷不醒，據了解，過年前在重症監護室的他似乎能對一些話語作出反應，正當家屬以為情況有所好轉，不料年後病情卻急遽惡化，事後老師的妻子發文表示他已在2月14日22時20分過世，希望他在天堂裡沒有痛苦。