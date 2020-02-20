香港學者管軼於穿山甲中發現新冠相關冠狀病毒

香港大學公共衛生學院新發傳染病國家重點實驗室管軼教授、廣西醫科大學胡艷玲教授，18日在預印本網站bioRxiv（未經同行評議）發表論文「中國南方馬來穿山甲2019-nCoV相關冠狀病毒的鑒定」，

據澎湃新聞報導，管軼現為香港大學新發傳染病國家重點實驗室主任及流感研究中心主任，2003年「非典」時期，管軼團隊率先分離出SARS病毒，並證實了果子狸是SARS的中間宿主，也是人類感染SARS的直接來源。基於中間宿主的清晰及管軼等人的上報，廣東省隨後清除市場上的果子狸，從而有效遏制了SARS疫情的擴散。

在此次這項最新研究中，管軼等人報告了在中國南部反走私行動中查獲的穿山甲（(哺乳綱鱗甲目)中發現了2019-nCoV相關冠狀病毒。他們發現，穿山甲相關的冠狀病毒屬於2019-nCoV相關冠狀病毒的兩個亞型，其中一個的受體結合域與2019-nCoV非常接近。

作者們認為，研究發現的多種穿山甲冠狀病毒譜系及其與2019-nCoV的相似性表明，應該考慮將穿山甲視作這次新型冠狀病毒的潛在中間宿主，並應將其從菜市場上清除，以防止人畜共患傳播。

此前的2月7日，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室沈永義教授、蕭立華教授等科研人員聯合中國人民解放軍軍事科學院及廣州動物園科研部也公佈了研究成果：穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。

該團隊通過分析1000多份宏基因組樣品，鎖定穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主；繼而通過分子生物學檢測，揭示穿山甲中β冠狀病毒的陽性率為70%；進一步對病毒進行分離鑒定，電鏡下觀察到典型的冠狀病毒顆粒結構；最後通過對病毒的基因組分析，發現分離的病毒株與目前感染人的毒株序列相似度高達99%。

穿山甲是所有哺乳動物中非法販賣最為嚴重的，被用作食物來源，鱗片還被入葯。因此，穿山甲近年來越來越受到關注，中華穿山甲等穿山甲物種現在已被世界自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種紅色名單上的極危物種。

研究團隊推測，廣東穿山甲冠狀病毒與新冠病毒之間的氨基酸同源性可能是由於選擇性介導的趨同進化，而不是重組引起的。當然，根據現有數據仍然很難判斷。

論文提到，雖然任何趨同進化的驅動因素都是未知的，但就和重組一樣，它的可能發生，都將進一步突出中間動物宿主在人類病毒暴發的作用。

迄今為止，穿山甲是除了蝙蝠之外，唯一被認和2019-nCoV相關冠狀病毒感染的哺乳動物。

在這項研究中，研究團隊在穿山甲中發現了2個相關的冠狀病毒譜系，它們都與22019-nCoV相關。這表明穿山甲可能是這些病毒的長期宿主。

1月下旬管軼曾去武漢調研疫情，發現一直到1月22日，武漢還是個不設防的城市，曾說過，「這次我真的怕了！」