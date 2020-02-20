快訊

火速鎖定白牌車司機感染源 陳其邁透露幕後祕辛

全台最早停課達標的學校...台大教授預言是這所！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港學者管軼於穿山甲中發現新冠相關冠狀病毒

聯合報 / 記者賴錦宏／ 即時報導
香港大學新發傳染病國家重點實驗室主任及流感研究中心主任管軼。（新浪新聞網）
香港大學新發傳染病國家重點實驗室主任及流感研究中心主任管軼。（新浪新聞網）

香港大學公共衛生學院新發傳染病國家重點實驗室管軼教授、廣西醫科大學胡艷玲教授，18日在預印本網站bioRxiv（未經同行評議）發表論文「中國南方馬來穿山甲2019-nCoV相關冠狀病毒的鑒定」，

據澎湃新聞報導，管軼現為香港大學新發傳染病國家重點實驗室主任及流感研究中心主任，2003年「非典」時期，管軼團隊率先分離出SARS病毒，並證實了果子狸是SARS的中間宿主，也是人類感染SARS的直接來源。基於中間宿主的清晰及管軼等人的上報，廣東省隨後清除市場上的果子狸，從而有效遏制了SARS疫情的擴散。

在此次這項最新研究中，管軼等人報告了在中國南部反走私行動中查獲的穿山甲（(哺乳綱鱗甲目)中發現了2019-nCoV相關冠狀病毒。他們發現，穿山甲相關的冠狀病毒屬於2019-nCoV相關冠狀病毒的兩個亞型，其中一個的受體結合域與2019-nCoV非常接近。

作者們認為，研究發現的多種穿山甲冠狀病毒譜系及其與2019-nCoV的相似性表明，應該考慮將穿山甲視作這次新型冠狀病毒的潛在中間宿主，並應將其從菜市場上清除，以防止人畜共患傳播。

此前的2月7日，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室沈永義教授、蕭立華教授等科研人員聯合中國人民解放軍軍事科學院及廣州動物園科研部也公佈了研究成果：穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。

該團隊通過分析1000多份宏基因組樣品，鎖定穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主；繼而通過分子生物學檢測，揭示穿山甲中β冠狀病毒的陽性率為70%；進一步對病毒進行分離鑒定，電鏡下觀察到典型的冠狀病毒顆粒結構；最後通過對病毒的基因組分析，發現分離的病毒株與目前感染人的毒株序列相似度高達99%。

穿山甲是所有哺乳動物中非法販賣最為嚴重的，被用作食物來源，鱗片還被入葯。因此，穿山甲近年來越來越受到關注，中華穿山甲等穿山甲物種現在已被世界自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種紅色名單上的極危物種。

研究團隊推測，廣東穿山甲冠狀病毒與新冠病毒之間的氨基酸同源性可能是由於選擇性介導的趨同進化，而不是重組引起的。當然，根據現有數據仍然很難判斷。

論文提到，雖然任何趨同進化的驅動因素都是未知的，但就和重組一樣，它的可能發生，都將進一步突出中間動物宿主在人類病毒暴發的作用。

迄今為止，穿山甲是除了蝙蝠之外，唯一被認和2019-nCoV相關冠狀病毒感染的哺乳動物。

在這項研究中，研究團隊在穿山甲中發現了2個相關的冠狀病毒譜系，它們都與22019-nCoV相關。這表明穿山甲可能是這些病毒的長期宿主。

1月下旬管軼曾去武漢調研疫情，發現一直到1月22日，武漢還是個不設防的城市，曾說過，「這次我真的怕了！」

SARS 新型冠狀病毒 疫情

延伸閱讀

疫情加重償債壓力 中國海航是否遭接管成羅生門

14日內2師生確診全校停課 教部：比照SARS標準

中國觀光客減少 德國免稅店業績大跌

韓國會保健委員會提3法案 因應疫情可禁口罩出口

相關新聞

國中生挨罰竟拿磚塊狂砸老師頭 師昏迷三個月辭世

去年年底大陸四川一名15歲國中生因違反校規被老師處罰，但他不滿老師管教竟拿磚塊尾隨老師進入教室，並從背後用磚塊狂砸老師頭部，直到對方倒地不起竟還朝他狂踹，事後老師陷入長達3個月昏迷，最終在2月14日搶救無效離世。

廣東逐步開放餐飲堂食服務 快餐店一人一桌

為保障餐飲服務業復工復產員工安全及公眾用餐安全，廣東省頒布餐飲服務業新冠肺炎防控工作指引，對分級為Ⅲ級防控區的縣（市、區...

香港學者管軼於穿山甲中發現新冠相關冠狀病毒

香港大學公共衛生學院新發傳染病國家重點實驗室管軼教授、廣西醫科大學胡艷玲教授，18日在預印本網站bioRxiv（未經同行...

香港學者管軼 穿山甲中發現新冠肺炎相關病毒

陸媒澎湃新聞報導，新冠病毒的溯源研究得出最新成果，香港學者管軼的團隊18日在預印的生物科學網站bioRxiv發表論文說，...

湖北武漢復工再延後至3月10日後

原定明（21）日復工的湖北省及武漢市將再度延後，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今（20）日公告，疫情總體形勢仍...

湖北省內企業不能早於3月10日前復工，學校延期開學

正當大陸各省市加緊復工，湖北省疫情防控指揮部20日傍晚通告，全省疫情防控正處於最吃勁的關鍵期，總體形勢仍然嚴峻複雜。為鞏...

新冠肺炎康復台商 述說染病治癒心路歷程

在武漢確診感染新冠肺炎的江姓、金姓台商日前已痊癒出院。他們二人今（20）日接受大陸官媒採訪時，述說染病及治療過程，江姓台...

稱「野味是剛需」 蛙類養殖委被撤

中國蛙類養殖專業委員會16日發表文章，稱「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」，引起爭議。中國野生動物保護協會聲明，該文章對社會造成不良影響，協會決定撤銷蛙類

重慶動物集體死亡…全城大消毒害的

新冠肺炎疫情持續升溫，中國各地進行全面消毒作業，竟出現一離奇插曲！日前重慶發生一起動物集體死亡事件，讓當地民眾害怕是肺炎疫情所造成，結果官方調查出爐，動物死因竟是因為消毒水的濫用，造成牠們被消毒水毒死。

不只傷肺還傷腎、睪丸 研究：新冠病毒恐損男性生殖力

新冠病毒在中國肆虐，迄今已導致7萬多人確診感染，逾2000人死亡。新冠病毒除了會對患者肺部造成傷害之外，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等人日前在預印本平台medRxiv上傳一篇論文，提出新冠病毒還會攻擊兩個目標：腎臟與睪丸，嚴重者會損害男性生殖力。

澳門賭場「限賭令」到期重開 賭客入內須量體溫填表

為期15天的「限賭令」甫到期，澳門29間賭場今天凌晨0時恢復營業，吸引不少手癢已久的賭客排隊，但他們必須先量體溫、填寫健...

節後鐵路春運量降83.9%

中國國家鐵路集團有限公司透露，1月10日至2月18日，春運40天，大陸全國鐵路共發送旅客2.1億人次，同比（與去年同期相比）減少1.96億人次，下降48.3%。

熱門新聞

刊「亞洲病夫」文章辱華 華爾街日報3駐北京記者遭驅逐

香港學者管軼 穿山甲中發現新冠肺炎相關病毒

陸驅逐美三名記者 國務卿龐培歐譴責中箝制言論

一箭四星！ 中國大陸成功發射4顆新技術試驗衛星

李嘉誠海外買口罩 運回香港

減輕抗疫負擔...香港發放學生津貼 每人約1萬3千台幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。