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湖北武漢復工再延後至3月10日後

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導

原定明（21）日復工的湖北省及武漢市將再度延後，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今（20）日公告，疫情總體形勢仍嚴峻複雜，為鞏固疫情防控效果、阻斷疫情傳播，湖北省宣布企業先按不早於3月10日24時前復工，學校延後開學。

界面新聞報導，公告指出，湖北省內各類企業先按不早於3月10日24時前復工。涉及保障疫情防控必需，如醫療器械、藥品、防護品生產和銷售等行業、公共事業運行必需及其他涉及重要國計民生的相關企業除外。

此外，復工企業要嚴格落實各項疫情防控措施，依法保障勞動者合法權益。各行業主管部門要加強對企業防疫工作的指導和監督，堅決防止聚集性感染。

學校同步延後開學，湖北省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園延期開學。具體開學時間，將根據疫情防控情況，經科學評估後確定，並提前向社會公布。

湖北省呼籲，民眾盡量減少外出，不參加聚集性活動，做好居家環境衛生。出入公共場所必須戴口罩，對不聽勸阻的人員依據相關法律法規予以處理。

疫情 幼兒園 口罩

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