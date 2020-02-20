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新冠肺炎康復台商 述說染病治癒心路歷程

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
在武漢確診感染新冠肺炎的江姓、金姓台商日前已痊癒出院。新華社資料照片
在武漢確診感染新冠肺炎的江姓、金姓台商日前已痊癒出院。新華社資料照片

在武漢確診感染新冠肺炎的江姓、金姓台商日前已痊癒出院。他們二人今（20）日接受大陸官媒採訪時，述說染病及治療過程，江姓台商的妻子和岳父岳母也都染病，岳父已經不幸過世了。

中新社報導，在江蘇昆山經商多年的江姓台商，1月21日帶妻女到武漢看望岳父母，他表示，當時已有疫情傳出，但因為結婚十幾年來每年都回武漢過年，再加上兩位老人家身體不大好，所以一家人還是回來了。

但他和家人相繼出現發熱乏力症狀，到漢陽醫院就醫發現肺部有不同程度感染。1月27日岳母確診後，住進武漢市第五人民醫院，當時床位很吃緊，他和妻子、岳父也於1月30日住進五院接受治療。江姓台商說，幸好女兒一直住在舅舅家，目前安好。

2月5日，原就患高血壓的岳父病情加重，被送進加護病房。在武漢市防疫指揮部協調下，江姓台商和妻子、岳母轉至武漢市金銀潭醫院治療。

他表示，當時三人的狀況都不是很好，自己一轉院就開始吸氧了。金銀潭醫院的醫療條件好，醫護提供無微不至的照顧，每四小時來看一次，每兩天做一次核酸檢測，來自福建醫療隊的郭醫生等人還用閩南語為他加油打氣，四五天後，病情就好轉了。

2月17日，江姓台商和妻子、岳母康復出院，但遺憾的是，岳父在加護病房裡過世了。他說，等武漢解禁後會回昆山，在那裡打拼了18年，昆山是他的第二故鄉。

今年52歲的金姓台商則是長年在廣州工作，妻子、兒女和岳父母都在武漢，他每半個月會回來一次。1月19日回武漢後，他原本打算過幾天帶家人到台灣過年。1月23日武漢封城，出門採購生活必需品後，出現發燒症狀，CT顯示雙肺感染性病變，30日做了核酸檢測，31日住進協和醫院接受治療。

對於自己的症狀，金姓台商說，高燒不退、咳嗽嚴重、呼吸困難，感覺內臟在燃燒。剛進醫院覺得好暖和，退燒後才發現，那裡其實很冷。他還說，自己每天都很努力吃飯，因為這樣才有力氣對抗病毒。

金姓台商的岳父母也被確診，正住院治療；6歲的兒子CT顯示正常，但核酸卻呈陽性，被武漢兒童醫院收治；妻子和12歲的女兒還在酒店隔離。他說，現在最擔心兒子年紀太小無法照顧自己，也不知道晚上睡覺有沒有冷到，希望能去醫院陪伴他治療。

台商 新冠肺炎

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