重慶動物集體死亡…全城大消毒害的

新冠肺炎疫情持續升溫，中國各地進行全面消毒作業，竟出現一離奇插曲！日前重慶發生一起動物集體死亡事件，讓當地民眾害怕是肺炎疫情所造成，結果官方調查出爐，動物死因竟是因為消毒水的濫用，造成牠們被消毒水毒死。

新華社報導，重慶市林業局表示，疫情防控期間重慶市曾報告多起因消毒水濫用導致野生動物異常死亡的案例，截至19日一共巡查到17種、135隻野生動物異常死亡，其中包括烏鴉、白頭鴨、灰胸竹鴨、野豬、黃鼠狼等。

根據報導，通過動物取樣檢測以及綜合現場調查情況，專家判定其中部分野生動物死亡原因為噴灑消毒藥水等引起的中毒，同時也排除了死亡野生動物是新冠病毒、禽流感、新城病的可能。

林業局也提到，新冠肺炎疫情發生以來重慶市加強野生動物疫病監測，平均每天出動200多名專職監測員和5300多名護林員，深入林區、自然保護區、養殖地、動物園、農貿市場、高速公路沿線等區域監測野生動物，並及時處理異常情況。

目前相關部門已經對野生動物異常死亡場所進行清潔與消毒，林業局也向疫情防控小組及時回報野生動物異常死亡情，並建議高速公路及農村地區避免消毒水濫用，以免對當地居民、動物食用的農產品等造成危害。