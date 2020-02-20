不只傷肺還傷腎、睪丸 研究：新冠病毒恐損男性生殖力

新冠病毒在中國肆虐，迄今已導致7萬多人確診感染，逾2000人死亡。新冠病毒除了會對患者肺部造成傷害之外，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等人日前在預印本平台medRxiv上傳一篇論文，提出新冠病毒還會攻擊兩個目標：腎臟與睪丸，嚴重者會損害男性生殖力。

澎湃新聞報導，樊彩斌團隊研究三份既有的臨床數據，分別包含6名、41名和99名患者。第一份是家族聚集性感染，後兩份數據集則顯示：新冠病毒感染者中有3%至10%出現腎功能異常，表現為肌酐或尿素氮升高。此外，7%的患者有急性腎損傷。

該研究團隊通過在線數據集分析血管緊張素轉換II（ACE2）在不同人體器官中的表達發現，ACE2不僅攻擊肺部，在腎臟、尤其是腎小管細胞中能高度表達，甚至在睪丸中的蛋白質和mRNA表達幾乎是人體內最高的，包括間質細胞和輸精管細胞。

也就是說，研究顯示，除了肺部，新冠病毒很可能還損害腎臟和睪丸。通過與這兩個部位的ACE2結合，從而成功入侵、攻擊泌尿系統和男性生殖系統。

論文並指出，在某些情況下，病毒引起的睪丸損傷可能導致男性不孕與睪丸腫瘤。另HIV、乙肝和腮腺炎等病毒，也可能進入睪丸細胞， SARS患者也曾出現類遇狀況，甚至引發睪丸炎。研究團隊認為，男性患者在治療過程中可能會得睪丸炎。

由於之前的研究已經證明新冠病毒是通過與ACE2結合而侵入人體細胞的，團隊研究認為，ACE2高度表達的部位都是新冠病毒攻擊、肆虐的靶點。新冠病毒在成功侵入人體細胞之後，會把正常的人體細胞變成自身繁殖、複製的工廠，製造出洶湧的病毒大軍，繼續攻占其他細胞。

該團隊建議醫生要關注可能存在的睪丸組織風險，尤其對於年輕男性患者，做好生育能力評估。第一線的醫生最好注意患者可能會得睾丸炎，而有生育需求的男性患者，康復後最好也去醫院，進行生殖系統檢查。