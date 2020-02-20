快訊

「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

不只傷肺還傷腎、睪丸 研究：新冠病毒恐損男性生殖力

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電

新冠病毒在中國肆虐，迄今已導致7萬多人確診感染，逾2000人死亡。新冠病毒除了會對患者肺部造成傷害之外，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等人日前在預印本平台medRxiv上傳一篇論文，提出新冠病毒還會攻擊兩個目標：腎臟與睪丸，嚴重者會損害男性生殖力。

澎湃新聞報導，樊彩斌團隊研究三份既有的臨床數據，分別包含6名、41名和99名患者。第一份是家族聚集性感染，後兩份數據集則顯示：新冠病毒感染者中有3%至10%出現腎功能異常，表現為肌酐或尿素氮升高。此外，7%的患者有急性腎損傷。

該研究團隊通過在線數據集分析血管緊張素轉換II（ACE2）在不同人體器官中的表達發現，ACE2不僅攻擊肺部，在腎臟、尤其是腎小管細胞中能高度表達，甚至在睪丸中的蛋白質和mRNA表達幾乎是人體內最高的，包括間質細胞和輸精管細胞。

也就是說，研究顯示，除了肺部，新冠病毒很可能還損害腎臟和睪丸。通過與這兩個部位的ACE2結合，從而成功入侵、攻擊泌尿系統和男性生殖系統。

論文並指出，在某些情況下，病毒引起的睪丸損傷可能導致男性不孕與睪丸腫瘤。另HIV、乙肝和腮腺炎等病毒，也可能進入睪丸細胞， SARS患者也曾出現類遇狀況，甚至引發睪丸炎。研究團隊認為，男性患者在治療過程中可能會得睪丸炎。

由於之前的研究已經證明新冠病毒是通過與ACE2結合而侵入人體細胞的，團隊研究認為，ACE2高度表達的部位都是新冠病毒攻擊、肆虐的靶點。新冠病毒在成功侵入人體細胞之後，會把正常的人體細胞變成自身繁殖、複製的工廠，製造出洶湧的病毒大軍，繼續攻占其他細胞。

該團隊建議醫生要關注可能存在的睪丸組織風險，尤其對於年輕男性患者，做好生育能力評估。第一線的醫生最好注意患者可能會得睾丸炎，而有生育需求的男性患者，康復後最好也去醫院，進行生殖系統檢查。

患者 男性 生育 新冠肺炎

延伸閱讀

新冠病毒不只傷肺！年輕男性被攻擊 這能力恐重傷

陸中央指導組：新冠肺炎重症救治難度比SARS高

大陸論文曝 1月20日前已6千人感染

猛男重訓桑拿狂練3小時 引發罕見「無精症」急求助醫

相關新聞

澳門賭場「限賭令」到期重開 賭客入內須量體溫填表

為期15天的「限賭令」甫到期，澳門29間賭場今天凌晨0時恢復營業，吸引不少手癢已久的賭客排隊，但他們必須先量體溫、填寫健...

【重磅快評】你現在是代理廳長！解讀疫情下的大陸官威

近日紛傳一則軼事，描述省委，省政府緊急會議上，剛上任的湖北省委書記應勇要求自二月十七日零時起，湖北全省實行最嚴格的交通管...

稱「野味是剛需」 蛙類養殖委被撤

中國蛙類養殖專業委員會16日發表文章，稱「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」，引起爭議。中國野生動物保護協會聲明，該文章對社會造成不良影響，協會決定撤銷蛙類

重慶動物集體死亡…全城大消毒害的

新冠肺炎疫情持續升溫，中國各地進行全面消毒作業，竟出現一離奇插曲！日前重慶發生一起動物集體死亡事件，讓當地民眾害怕是肺炎疫情所造成，結果官方調查出爐，動物死因竟是因為消毒水的濫用，造成牠們被消毒水毒死。

不只傷肺還傷腎、睪丸 研究：新冠病毒恐損男性生殖力

新冠病毒在中國肆虐，迄今已導致7萬多人確診感染，逾2000人死亡。新冠病毒除了會對患者肺部造成傷害之外，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等人日前在預印本平台medRxiv上傳一篇論文，提出新冠病毒還會攻擊兩個目標：腎臟與睪丸，嚴重者會損害男性生殖力。

節後鐵路春運量降83.9%

中國國家鐵路集團有限公司透露，1月10日至2月18日，春運40天，大陸全國鐵路共發送旅客2.1億人次，同比（與去年同期相比）減少1.96億人次，下降48.3%。

供水港澳 廣東加強水質監測

為保障疫情期間對港澳供水安全，廣東水務部門採取加密水質監測頻次等手段，織密防控網絡。

防疫安心吃老字號餐廳外賣自救

受新冠肺炎疫情影響，以餐飲業為代表的服務型消費受到直接衝擊。近日，陝西西安，浙江杭州、紹興等地多家老字號餐飲企業隨需應變，深耕「線上服務」，通過推出外賣服務等方式自救，因應疫情的衝擊。

上百隻動物集體死亡 民眾憂是肺炎疫情官方曝真實原因

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，中國大陸各地進行全面消毒作業，竟出現一離奇插曲！日前重慶發生一起動物集體死亡事件，讓當地民眾害怕是肺炎疫情所造成，結果官方調查出爐，動物死因竟是因為消毒水的濫用，造成牠們被消毒水毒死。

抗疫醫護子女 湖北小中考加10分 挨轟「不公平」

中國新聞組／北京19日電

「在家經濟」發威！宅在家10大熱銷商品出爐，保險套上榜

在新冠肺炎疫情籠罩的陰影下，大陸「宅經濟」開始發威，根據拼多多發布的榜單顯示，保險套、睡衣、口紅等商品躍居「宅家十大熱銷...

大陸選秀藝人黃智博涉賣口罩詐騙被捕

新冠肺炎疫情發生以來，口罩成為供不應求的必備物資，有不法份子以賣口罩為名進行詐騙，日前，上海警方破獲一宗利用疫情以「賣口...

熱門新聞

浴缸養魚囤糧過年至今食剩5條 武漢女：養住慢慢食

上百隻動物集體死亡 民眾憂是肺炎疫情官方曝真實原因

刊「亞洲病夫」文章辱華 華爾街日報3駐北京記者遭驅逐

李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員

陸驅逐美三名記者 國務卿龐培歐譴責中箝制言論

一箭四星！ 中國大陸成功發射4顆新技術試驗衛星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。