防疫安心吃老字號餐廳外賣自救

受新冠肺炎疫情影響，以餐飲業為代表的服務型消費受到直接衝擊。近日，陝西西安，浙江杭州、紹興等地多家老字號餐飲企業隨需應變，深耕「線上服務」，通過推出外賣服務等方式自救，因應疫情的衝擊。

中新社報導，陝西西安同盛祥飯莊工作人員閔景妮表示，除了在外賣平台推出單人餐、雙人餐和多人餐，他們還推出了「自製泡饃」，並針對復工的企業推出「團餐」業務，不僅有特色傳統泡饃，還有多款特色盒飯（便當），都很受民眾歡迎。

除同盛祥外，德發長、西安飯莊、老孫家等西安老字號也在外賣上下足功夫。西安飯莊不僅有外賣的家常菜，還推出多款便攜套餐。德發長提供了精選套餐、生餃子、復工團餐等多種形式的餐品。

在此非常時期，老字號餐飲企業均嚴格遵循疫情防控各項檢測要求，保障菜品質量、食品衛生、服務配送的安全。「特別時期，下單放心，吃得放心。」「非常時期，不漲價且料很足，不愧為老字號。」「連著吃了三天了，每天都換著菜點，主要是讓人放心。」外賣平台上看到，很多民眾都對老字號信賴有加。

為防疫，也為自救，浙江紹興咸亨酒店15日復工當天在「餓了麼」平台啟動了外賣業務，推出20元（人民幣，下同）、28元、38元、58元四檔外賣套餐。同時通過全透明製餐過程和免接觸配餐服務，讓民眾在防疫期間吃得安心。

浙江杭州此前公布了首批21家提供餐飲預定配送的餐飲企業，包括樓外樓、全聚德、名人名家等老牌子。比如樓外樓開通了10份起訂的集中配餐外送服務，主要針對杭州市內的機關、企事業單位、團體等。

同時，浙江省市場監督管理局也啟動了疫情防控期間臨時團餐配送備案管理，確保外送餐飲衛生安全。業內人士表示，疫情對餐飲企業是一次大考，也提醒餐飲企業應不斷創新經營模式，多業務、多渠道、多模式拓展運營，增強企業的應變能力和抗風險能力。