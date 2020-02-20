供水港澳 廣東加強水質監測

為保障疫情期間對港澳供水安全，廣東水務部門採取加密水質監測頻次等手段，織密防控網絡。

新華社報導，負責管理東深供水工程的廣東粵港供水有限公司相關負責人介紹，工作人員對工程取水口、主要供水口每小時進行一次水質觀測。同時加強水質監測，在按照國標進行水質監測的基礎上，增加餘氯、生物毒性兩項防疫特徵指標的監測，並增加對原水活魚養殖觀測頻次。

據介紹，1月23日以來，東深供水工程日均對香港、深圳和東莞供水量近500萬立方公尺，水質化驗檢測結果正常。

河源新豐江水庫是供港重要水源地。疫情期間，河源海事部門推動落實該水庫的水上旅遊景區關閉措施，對水上持續臨時封航，要求28艘快艇、34艘旅遊船和5艘客班船停止運營。

為保障對澳門供水安全，珠海水務局在竹銀水庫、竹洲頭泵站、平崗泵站、竹仙洞水庫等主要供水水源點，配備了檢測原水餘氯和微生物的設備，增加餘氯、微生物等檢測指標，加密監測頻次，檢測人員均接受了專項培訓。

珠海水控集團加強供水管理人員及環境衛生管理，要求有湖北地區旅遊史、接觸史等相關人員必須完成健康隔離觀察，否則不得進入泵站、水廠等供水場所。