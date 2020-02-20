節後鐵路春運量降83.9%
中國國家鐵路集團有限公司透露，1月10日至2月18日，春運40天，大陸全國鐵路共發送旅客2.1億人次，同比（與去年同期相比）減少1.96億人次，下降48.3%。
其中，節前春運15天，大陸全國鐵路共發送旅客1.68億人次，同比增加2463萬人次，增長17.2%，日均1120萬人次；節後春運25天，大陸全國鐵路共發送旅客4248萬人次，同比減少2.2億人次，下降83.9%，日均170萬人次。
新華社報導，大陸國鐵集團相關部門負責人表示，節前春運15天，鐵路部門統籌運用鐵路新增線路和車輛能力，增開動車組列車，全面推廣高鐵電子客票，全面實施網絡候補購票，提升12306網絡售票能力，加強乘降組織和服務，確保了節前春運的平穩度過。
節後春運25天，鐵路部門採取措施做好站車疫情防控工作，快速搶運防控人員和物資，積極配合地方政府協查車上密切接觸者，加強國計民生物資運輸，保障國民經濟正常運行，切實保證中歐班列等國際物流通道安全暢通，積極推動鐵路重點工程復工建設，開行務工人員專列助企業復工復產。
此外，1月21日至2月18日，大陸全國鐵路共免費辦理退票1.18億張，運送防控人員7747人和防控物資7289批、11.3萬噸，配合協查車上密切接觸者2300批以上，列車下交發燒旅客631人。今年以來，大陸全國鐵路貨物發送量5.5億噸，同比基本持平；中歐班列發送貨物8.1萬標箱，同比增長2.3%。
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