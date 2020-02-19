台企台商踴躍捐資捐物支持大陸疫情防控

湖北省台辦透露，台塑集團通過該辦向湖北捐資500萬元人民幣，台塑投資的廈門長庚醫院也組織醫護團隊支援武漢。據湖北官方不完全統計，截至2月18日，台企台商已累計捐助善款和物資折合人民幣超過2億元。

據新華社報導，新冠肺炎疫情在中國大陸發生以來，台企台商奉獻愛心、踴躍捐助，展現了守望相助、共克時艱的同胞情誼和一方有難、八方支援的民族精神。

潤泰集團總裁尹衍樑以個人名義捐款150萬美元，旗下北京潤泰環保公司作為北京市指定的唯一一家處理新冠肺炎醫療廢棄物的企業，從除夕前開始24小時不停處理醫療廢棄物，日處置規模約65噸。

聯發科技公司捐贈醫療口罩、醫療防護服等物資和資金共計1000萬元（人民幣，下同）。頂新集團捐資200萬元及約1200萬元食品、飲料及醫用防護物資。旺旺集團捐贈食品及消毒殺菌物資共計約1000萬元。寶健集團捐贈1000萬元空氣淨化器和1500萬元功能被等物資。

上海達爾威貿易公司林瑞陽、張庭夫婦捐款2000萬元。全國台企聯會長、上海冠龍閥門董事長李政宏除個人捐款外，還向武漢火神山醫院、雷神山醫院捐贈2000餘台閥門設備。

此外，全國台企聯、各地台資企業協會和眾多台商也通過捐款捐物等方式助力抗疫工作。