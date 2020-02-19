上百隻動物集體死亡 民眾憂是肺炎疫情官方曝真實原因

新冠肺炎疫情持續，除了口罩和酒精搓手液，醫用酒精都是市民搶購目標，還有人想「炒酒精」發災難財。大陸傳媒報道，上海一名成姓女子，在舉國醫療資源緊張的情況下，用微信購得約9噸的醫用酒精，合共1725桶，放在家中轉售圖利，花了19萬元人民幣（約81萬台幣）想以小搏大。不過，有看不過眼的市民向警方舉報，令成某開檔不久，就被浦東警方以非法經營罪拘捕。

2020-02-19 10:48