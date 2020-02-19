「在家經濟」發威！宅在家10大熱銷商品出爐，保險套上榜

在新冠肺炎疫情籠罩的陰影下，大陸「宅經濟」開始發威，根據拼多多發布的榜單顯示，保險套、睡衣、口紅等商品躍居「宅家十大熱銷商品」榜。

中新經緯報導，理髮器是「宅家十大熱銷商品」的榜首，在統計期內，在拼多多平台上的理髮器搜索次數年增410%，包括飛科、奧克斯、志高等品牌在內的數十款理髮器銷量年增290%。

特別是最近7天，部分商品銷量短時間內突破10萬個，相當於大陸全國消費者一周買了100萬個理髮器。

「宅家十大熱銷商品」排行居次的是口紅。統計期間，拼多多口紅銷量年增270%，分享次數年增310%。部分女性消費者解釋，口紅不用花很多錢就能滿足購物慾。也有消費者認為，在家也要保持好的精神狀態，畫個口紅是最簡單的辦法。

疫情也引發消費者對健康的重視。春節期間，瑜伽墊等瑜伽裝備訂單量顯著增長，是去年的3.5倍。腳蹬拉力器、臂力棒、握力器等中小型健身器材銷量也比去年多了一倍，大型健身器材銷量也呈現上漲。

拼多多新消費研究院研究員范日召認為，這些商品的意外暢銷，其實是當前及未來新消費勢能即將釋放的信號，預計疫情過後，大陸消費市場還會迎來更大的反彈。

另根據美團發佈的《2020春節宅經濟大數據》顯示，儘量避免出門的這個春節，在家中鑽研廚藝成為全民娛樂，美團外賣上烘焙類商品的搜索量增長100倍，酵母銷量增漲近40倍，餃子皮銷量增長7倍多，顯示確實有很多人在家裡蒸饅頭、烤麵包、包餃子。