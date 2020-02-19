抗疫醫護子女 湖北小中考加10分 挨轟「不公平」

中國多地推動抗疫一線醫務人員子女教育保障政策，讓投身抗疫前線的醫務人員子女就學無後顧之憂。其中湖北省宣布「湖北省一線醫護的子女，2020年參加中考，有關市州可在其錄取總分基礎上增加10分後參加中考招生錄取」措施，遭致近一面倒的負面抨擊。網友說，獎勵醫護人員是一定要的，但加分方式涉及制度上的不公平，受惠人數又少，應改用其他方式獎勵。

新型冠狀病毒疫情未歇，據衛健委統計，全中國已知1716名醫務人員感染，中國多地因此推動抗疫一線醫務人員子女教育保障政策，包括中考（考高中）加分、升學按意願擇校、高考（考大學）優先錄取、入學照顧等。

湖北省18日宣布，一線醫護人員子女今年入學可優先就讀公立幼托，升小學或初中優先選擇入學。但另一項優惠「為湖北省一線醫護子女參加今年應屆參加中考高中聯考者總分加10分」，則引發網路輿論的巨大爭議。

聯合新聞網轉角24小時報導，今年6月舉行、簡稱為「中考」的初級中等教育畢業考試競爭激烈 ，湖北省的「10分加分令」出爐後，引發關於「公平性」的全國級輿論爭議。 因為一次性的總分加10分，在頂尖明星高中之間，差別就是天與地的二到三個志願序，有網友及家長認為「加分的衝擊差別也加太多了！」

另一方面，報導指出，獎勵適用性的範圍也令人存疑。網友問：「到底有多少醫護的子女，『剛好』今年要中考？」 「第一線的醫護沒子女的，是不是乾脆甚麼都不給了？」 也有網友認為，「中考加分，為何考大學的高考不一起加分？」「還有警察、環工人員、志願者，甚至是送醫療物資的物流小哥等，也為這次疫情付出許多，難道他們就不該被政府『關愛和激勵』？」

有網友說，給醫護人員最實質的激勵應該是口罩、防護衣等充足的防疫裝備，保障他們在第一線的安全，「人家父母在前線拚命，孩子受到的影響不是考試分10分能彌補的」。

除湖北外，四川獎勵一線醫務人員的措施是「從學前教育到高中階段提供一次按意願擇校機會直接錄取」；河南和重慶為「子女今年入學時可享受一次及適當照顧」；青海對醫務人員子女從幼稚園入學到高考錄取，採取優先安排；安徽天長對支援湖北醫護子女免繳當年學費，入學自由擇校。