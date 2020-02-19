快訊

劉真傳病危辛龍說沒事 身邊好友卻沒人聯絡得上她

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網：日本政府哪來勇氣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸選秀藝人黃智博涉賣口罩詐騙被捕

聯合報 / 記者賴錦宏／ 即時報導
經參加偶像團體選秀節目《以團之名》的黃智博，以賣口罩為名進行詐騙。（新浪微博）
經參加偶像團體選秀節目《以團之名》的黃智博，以賣口罩為名進行詐騙。（新浪微博）

新冠肺炎疫情發生以來，口罩成為供不應求的必備物資，有不法份子以賣口罩為名進行詐騙，日前，上海警方破獲一宗利用疫情以「賣口罩」為名實施的系列網絡詐騙案，涉案金額達28萬元人民幣。後經多方證實，疑犯是曾經參加偶像團體選秀節目《以團之名》的黃智博。17日上午，上海浦東新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對黃智博批准逮捕。

據星島網報導，一名陸姓小姐1月30日在網上尋求購買口罩的途徑，她在網上某貼吧找到一個自稱銷售口罩的微信商戶，雙方約定以9毛錢人民幣一個的價格購買40萬個一次性醫用口罩。在此期間，商戶發送醫用口罩圖片、包裝快遞短片，以及合格證等給陸小姐，令其深信不疑。之後，陸小姐先後向對方轉帳11.7萬元人民幣。

因為害怕商家不發貨，陸小姐從上海開車，趕到位於揚州的約定提貨地點，然而那裡並沒有人，她的微信也被商家列入黑名單，陸小姐急忙報警。2月5日，犯罪嫌疑人黃某在廣東省陸豐市被公安機關被捕，到案後如實供述了上述詐騙犯罪事實及另外兩宗詐騙事實。

公安機關昨以黃某涉嫌詐騙罪移送審查逮捕，浦東新區檢察院承辦檢察官快速辦理。經審查後認為，犯罪嫌疑人黃某在疫情防控期間，以非法佔有為目的，虛構出售口罩事實，騙取他人財物，數額巨大，其行為已觸犯中共《刑法》第二百六十六條，已構成詐騙罪，於收案當天作出批准逮捕決定。

上海警方表示，疫情當前，上海市反電信網絡詐騙中心已帶頭召集成立「疫情詐騙」案件打擊工作專班，24小時全天侯對滬全市疫情詐騙警情「統一接報回訪，統一甄別研判，統一落查打擊」。

詐騙 口罩 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

昆山台辦協調3.6萬個口罩 助台青企業復工復產

因應學生開學 各縣市府防疫物資不馬虎

香港身障人士想買口罩 難如登天

台南檢警調查口罩囤積 傳喚藥局負責人說明

相關新聞

「在家經濟」發威！宅在家10大熱銷商品出爐，保險套上榜

在新冠肺炎疫情籠罩的陰影下，大陸「宅經濟」開始發威，根據拼多多發布的榜單顯示，保險套、睡衣、口紅等商品躍居「宅家十大熱銷...

大陸選秀藝人黃智博涉賣口罩詐騙被捕

新冠肺炎疫情發生以來，口罩成為供不應求的必備物資，有不法份子以賣口罩為名進行詐騙，日前，上海警方破獲一宗利用疫情以「賣口...

武漢火神山醫院展現中國速度 但不包含付工資

為集中收治新型冠狀病毒肺炎患者，武漢日前在10日內迅速建成火神山醫院。但近日卻一度傳出工人領不到工資、防護設備不足，凸顯...

護主動求上前線服務 院長只顧打麻將不理遭停職

本月8日上午，吉林長春榆樹市大嶺鎮懷家衞生院一名護士向院長范慶山主動要求上前線服務，然而范慶山與醫院高層卻只顧打麻將，不但沒有理會，甚至將請纓護士訓斥後趕走；當局現已將范慶山停職並展開調查。

陸女狂囤9頓酒精發災難財 僅賣40桶遭警拘捕

新冠肺炎疫情持續，除了口罩和酒精搓手液，醫用酒精都是市民搶購目標，還有人想「炒酒精」發災難財。大陸傳媒報道，上海一名成姓女子，在舉國醫療資源緊張的情況下，用微信購得約9噸的醫用酒精，合共1725桶，放在家中轉售圖利，花了19萬元人民幣（約81萬台幣）想以小搏大。不過，有看不過眼的市民向警方舉報，令成某開檔不久，就被浦東警方以非法經營罪拘捕。

深圳地鐵 採實名制

在新冠肺炎病毒衝擊下，中國大陸各地正陸續復工；為了防疫，深圳地鐵採取了實名制，乘客必須要實名登記才能上車。

中歐班列 復工開駛

自2月10日復工以來，中歐（廈門）班列已發出兩個班次的出口班列。廈門海關17日透露，其中的第二趟出口班列從廈門海滄鐵路貨站出發，現正運載50個40尺集裝箱開往俄羅斯。

搶工期 牡佳高鐵橋涵完成9成

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司17日下午發布消息，隨著黑龍江省在建鐵路項目陸續恢復施工，牡佳高鐵1100餘名施工人員放棄春節假期，連續組織施工作業。截至目前，牡佳高鐵全線橋涵已完成90%。

新冠肺炎影響如何春耕？ 陸農業農村部：分區精準施策

春天即將來臨，大陸農業農村部種植業管理司司長潘文博表示，目前大陸大部分處於春耕的準備階段，對於新冠肺炎影響下春耕準備的問...

維吾爾吹哨人：中國「沒有任何理由就抓人」

如果不用心查找，很難發現這座位於土耳其伊斯坦布爾Sultan Murat鬧市區的清真寺。它坐落在一個燈光明亮的地下室裡，連接這裡的樓梯非常狹窄，而且沒有任何標識。

抗疫醫護子女考試加分、按意願擇校

大陸多地推動抗疫一線醫務人員子女教育保障政策，包括中考（考高中）加分、升學按意願擇校、高考（考大學）優先錄取、入學照顧等...

湖北宣布 一線醫務人員子女2020年考高中加10分

湖北新冠肺炎疫情嚴峻，湖北官方為加強對醫務人員政策優惠，宣布2020年參加中考（即考高中）的一線醫務人員子女可加10分。

熱門新聞

蘇州工業園區規模以上台企全復工 昆山近50％復工

中共黨報批蔡政府炮製資訊瘟疫 用心險惡

河北超級工廠 日產防護衣2.6萬套

武漢火神山醫院展現中國速度 但不包含付工資

SARS、霧霾到新冠都一罩難求 美國3M中國稱霸

2月19日起 浙江寧波主城區公共交通大部分恢復運營

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。