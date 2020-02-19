大陸選秀藝人黃智博涉賣口罩詐騙被捕

新冠肺炎疫情發生以來，口罩成為供不應求的必備物資，有不法份子以賣口罩為名進行詐騙，日前，上海警方破獲一宗利用疫情以「賣口罩」為名實施的系列網絡詐騙案，涉案金額達28萬元人民幣。後經多方證實，疑犯是曾經參加偶像團體選秀節目《以團之名》的黃智博。17日上午，上海浦東新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對黃智博批准逮捕。

據星島網報導，一名陸姓小姐1月30日在網上尋求購買口罩的途徑，她在網上某貼吧找到一個自稱銷售口罩的微信商戶，雙方約定以9毛錢人民幣一個的價格購買40萬個一次性醫用口罩。在此期間，商戶發送醫用口罩圖片、包裝快遞短片，以及合格證等給陸小姐，令其深信不疑。之後，陸小姐先後向對方轉帳11.7萬元人民幣。

因為害怕商家不發貨，陸小姐從上海開車，趕到位於揚州的約定提貨地點，然而那裡並沒有人，她的微信也被商家列入黑名單，陸小姐急忙報警。2月5日，犯罪嫌疑人黃某在廣東省陸豐市被公安機關被捕，到案後如實供述了上述詐騙犯罪事實及另外兩宗詐騙事實。

公安機關昨以黃某涉嫌詐騙罪移送審查逮捕，浦東新區檢察院承辦檢察官快速辦理。經審查後認為，犯罪嫌疑人黃某在疫情防控期間，以非法佔有為目的，虛構出售口罩事實，騙取他人財物，數額巨大，其行為已觸犯中共《刑法》第二百六十六條，已構成詐騙罪，於收案當天作出批准逮捕決定。

上海警方表示，疫情當前，上海市反電信網絡詐騙中心已帶頭召集成立「疫情詐騙」案件打擊工作專班，24小時全天侯對滬全市疫情詐騙警情「統一接報回訪，統一甄別研判，統一落查打擊」。