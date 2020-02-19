這個地方億元補貼引爆返工潮 48小時接返1.6萬人

浙江湖州16日推出《關於企業復工複產補助獎勵的意見》，設立不少於人民幣1億元的企業復工復產補助獎勵金。據統計，2天來，湖州共有1.6萬多名外來務工人員返回，其中新招員工3000餘人。

中新網報導，18日晚21時許，載著83名務工人員的三輛大巴士，經過長途奔波，由雲南省大姚縣抵達申蘇浙皖高速公路長興西收費站，並順利通過健康核驗。這是浙江湖州為天能集團外地員工的又一趟包車。截至目前，該企業已發回包車12趟，接回外來務工人員300多人，領取政府全額包車補貼人民幣28萬元。

來自大姚縣三台鄉博後村的杞王菊第一次到湖州。她說，自己曾在多個城市務工，但一來就收到政府發的紅包，這還是頭一回。

湖州於16日推出《關於企業復工復產補助獎勵的意見》，設立不少於人民幣1億元的企業復工復產補助獎勵資金。其中明訂對企業新招員工給予每人人民幣1000元的一次性生活補助、對介紹20人以上(含20人)的市外人員就業主體，給予每人200元的一次性獎勵。

據統計，2天來，湖州共有1.6萬餘名外來務工人員返回，其中新招員工3000餘人。

該《意見》還鼓勵企業號召湖州市外員工包車返回，包車費用由政府全額補貼。