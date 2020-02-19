快訊

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

這個地方億元補貼引爆返工潮 48小時接返1.6萬人

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
當地企業復工現場。圖：中新網
當地企業復工現場。圖：中新網

浙江湖州16日推出《關於企業復工複產補助獎勵的意見》，設立不少於人民幣1億元的企業復工復產補助獎勵金。據統計，2天來，湖州共有1.6萬多名外來務工人員返回，其中新招員工3000餘人。

中新網報導，18日晚21時許，載著83名務工人員的三輛大巴士，經過長途奔波，由雲南省大姚縣抵達申蘇浙皖高速公路長興西收費站，並順利通過健康核驗。這是浙江湖州為天能集團外地員工的又一趟包車。截至目前，該企業已發回包車12趟，接回外來務工人員300多人，領取政府全額包車補貼人民幣28萬元。

來自大姚縣三台鄉博後村的杞王菊第一次到湖州。她說，自己曾在多個城市務工，但一來就收到政府發的紅包，這還是頭一回。

湖州於16日推出《關於企業復工復產補助獎勵的意見》，設立不少於人民幣1億元的企業復工復產補助獎勵資金。其中明訂對企業新招員工給予每人人民幣1000元的一次性生活補助、對介紹20人以上(含20人)的市外人員就業主體，給予每人200元的一次性獎勵。

據統計，2天來，湖州共有1.6萬餘名外來務工人員返回，其中新招員工3000餘人。

該《意見》還鼓勵企業號召湖州市外員工包車返回，包車費用由政府全額補貼。

人民幣 巴士
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

死亡司機接觸384人「揪出感染源 可排除社區感染」

死亡司機感染源鎖定1浙江台商 一張表看4例家族群聚感染確診時序

新冠肺炎死亡首例傳給3人 傳染源鎖定一浙江台商

港府派員赴日 協助接返滯留鑽石公主號港人

相關新聞

護主動求上前線服務 院長只顧打麻將不理遭停職

本月8日上午，吉林長春榆樹市大嶺鎮懷家衞生院一名護士向院長范慶山主動要求上前線服務，然而范慶山與醫院高層卻只顧打麻將，不但沒有理會，甚至將請纓護士訓斥後趕走；當局現已將范慶山停職並展開調查。

陸女狂囤9頓酒精發災難財 僅賣40桶遭警拘捕

新冠肺炎疫情持續，除了口罩和酒精搓手液，醫用酒精都是市民搶購目標，還有人想「炒酒精」發災難財。大陸傳媒報道，上海一名成姓女子，在舉國醫療資源緊張的情況下，用微信購得約9噸的醫用酒精，合共1725桶，放在家中轉售圖利，花了19萬元人民幣（約81萬台幣）想以小搏大。不過，有看不過眼的市民向警方舉報，令成某開檔不久，就被浦東警方以非法經營罪拘捕。

這個地方億元補貼引爆返工潮 48小時接返1.6萬人

浙江湖州16日推出《關於企業復工複產補助獎勵的意見》，設立不少於人民幣1億元的企業復工復產補助獎勵金。據統計，2天來，湖...

深圳地鐵 採實名制

在新冠肺炎病毒衝擊下，中國大陸各地正陸續復工；為了防疫，深圳地鐵採取了實名制，乘客必須要實名登記才能上車。

中歐班列 復工開駛

自2月10日復工以來，中歐（廈門）班列已發出兩個班次的出口班列。廈門海關17日透露，其中的第二趟出口班列從廈門海滄鐵路貨站出發，現正運載50個40尺集裝箱開往俄羅斯。

搶工期 牡佳高鐵橋涵完成9成

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司17日下午發布消息，隨著黑龍江省在建鐵路項目陸續恢復施工，牡佳高鐵1100餘名施工人員放棄春節假期，連續組織施工作業。截至目前，牡佳高鐵全線橋涵已完成90%。

新冠肺炎影響如何春耕？ 陸農業農村部：分區精準施策

春天即將來臨，大陸農業農村部種植業管理司司長潘文博表示，目前大陸大部分處於春耕的準備階段，對於新冠肺炎影響下春耕準備的問...

維吾爾吹哨人：中國「沒有任何理由就抓人」

如果不用心查找，很難發現這座位於土耳其伊斯坦布爾Sultan Murat鬧市區的清真寺。它坐落在一個燈光明亮的地下室裡，連接這裡的樓梯非常狹窄，而且沒有任何標識。

抗疫醫護子女考試加分、按意願擇校

大陸多地推動抗疫一線醫務人員子女教育保障政策，包括中考（考高中）加分、升學按意願擇校、高考（考大學）優先錄取、入學照顧等...

湖北宣布 一線醫務人員子女2020年考高中加10分

湖北新冠肺炎疫情嚴峻，湖北官方為加強對醫務人員政策優惠，宣布2020年參加中考（即考高中）的一線醫務人員子女可加10分。

新疆集中營「墨玉名單」曝光！強行民族改造的殘酷邏輯

「他接了一通國際電話，全家都必須『再教育』！」中國政府針對維吾爾人的「新疆再教育營」爭議，18日清晨再度出現全新的內幕指控。包括英國《金融時報》、德國《南德意志報》與美國《華爾街日報》...等國際權威媒體，同步解密從新疆政府秘密流出的「墨玉名單」

疫情衝擊 大陸民航瘋狂砍班、放無薪假

新冠肺炎疫情衝擊，陸媒統計，自1月20日至今不到一個月的時間，為降低損失，中國各家航空公司均出現了「瘋狂砍班」的情況，原...

熱門新聞

扯！大陸飼主在家隔離 他「放風箏式遛狗」嚇壞鄰居

北京、成都堵車了！ 市民們欣喜若狂

湖北宣布 一線醫務人員子女2020年考高中加10分

美國宣佈 取消中國發展中國家優惠待遇

蘇州工業園區規模以上台企全復工 昆山近50％復工

讓Volvo起死回生的吉利汽車 傳入股中國特斯拉蔚來汽車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。