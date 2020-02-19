陸女狂囤9頓酒精發災難財 僅賣40桶遭警拘捕

新冠肺炎疫情持續，除了口罩和酒精搓手液，醫用酒精都是市民搶購目標，還有人想「炒酒精」發災難財。大陸傳媒報道，上海一名成姓女子，在舉國醫療資源緊張的情況下，用微信購得約9噸的醫用酒精，合共1725桶，放在家中轉售圖利，花了19萬元人民幣（約81萬台幣）想以小搏大。不過，有看不過眼的市民向警方舉報，令成某開檔不久，就被浦東警方以非法經營罪拘捕。

除了口罩被搶光，消毒用的醫療酒精亦是市民瘋搶目標，不少人出外後或用來輕擦鞋子及衣物，避免將細菌帶入屋。不過既然有需求，自然有人看到發災難財的機會，內地《澎湃新聞》報道，上海浦東檢察院昨日（17日）特快批准公安機關拘捕一名涉嫌炒賣醫用酒精的女子，欲以嚴厲制裁起警示作用。

2月10日下午，浦東警方根據市民舉報，調查一個位於惠南鎮廣衍路涉嫌收藏大批醫用酒精的住宅單位。警方當場發現1725桶5公升裝，濃度達75度的醫用酒精，合共約9噸重。

涉事女子成某戴着一個N95口罩受訪，可惜她戴都戴錯，其中一條橡筋繩半天吊沒套到頭上，浪費醫護都短缺的N95之餘，還笑着對囤酒精一事直認不諱，惟高濃度酒精屬危險物品，絕不適合在家居大規模存放。上海警調查後發現，涉事女子在並未獲得存儲及銷售危險物品的資格下，用微信聯絡山東一間公司購入這批酒精，交易金額達19萬人民幣（約81萬台幣），在2月10日才剛剛送到上海。

成某於收貨後隨即向熟人下手，高價轉售了約40桶，惟警方接報後已聯同檢察院追查她的聊天紀錄，認為她在國家防疫期間，未經許可下「擅自存儲、銷售危險化學品醫用酒精」，違非法經營罪，於17日正式拘捕。

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文章授權轉載自《香港01》