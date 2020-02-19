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搶工期 牡佳高鐵橋涵完成9成
中國鐵路哈爾濱局集團有限公司17日下午發布消息，隨著黑龍江省在建鐵路項目陸續恢復施工，牡佳高鐵1100餘名施工人員放棄春節假期，連續組織施工作業。截至目前，牡佳高鐵全線橋涵已完成90%。
牡佳高鐵線路全長約367.19公里，是中國《中長期鐵路網規劃》的主要建設項目和中國「十三五」規劃的鐵路工程項目，也是目前中國北疆黑龍江省境內最長高鐵線。
牡佳高鐵全線地處中國高寒地帶，冬季最低氣溫達零下36攝氏度，施工中面臨防凍漲、防雪害等諸多難題。
為了搶抓工期，保障項目建設順利，各施工單位一手抓疫情防控，一手抓工程復工。在牡佳高鐵七星峰、麻山、團結、紅旗、峻山等5座隧道施工項目，1100多名施工人員放棄春節假期，連續施工作業，全力保障項目建設順利進行。
施工單位制訂防控疫情應急預案，對施工工地進行封閉式管理，嚴格執行工地人員「零流動」制度，施工現場原有工人不離場。同時，對陸續返崗的施工人員按照要求進行隔離，確保全員健康上崗，為後續施工提供保障。
5座隧道施工將繼續按計畫正常進行，預計於今年上半年陸續貫通。其他鐵路建設項目也將於近期陸續恢復施工。截至目前，牡佳高鐵全線34座隧道貫通27座，橋涵完成90%。
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