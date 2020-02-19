自2月10日復工以來，中歐（廈門）班列已發出兩個班次的出口班列。廈門海關17日透露，其中的第二趟出口班列從廈門海滄鐵路貨站出發，現正運載50個40尺集裝箱開往俄羅斯。

中新社報導，受春節假期和新冠肺炎疫情影響，從廈門出發的中歐貨運班列此前曾暫停開行。春節以來，中歐（廈門）班列共開行了1月25日和2月4日、14日、16日共四趟，其中兩趟是在復工後開行的。

廈門海關人士稱，中歐（廈門）班列今年2月份計劃完成7到8趟出口貨運班列。中國各地陸續復工復產以來，廈門海關在抓好疫情防控的同時，積極支持中歐班列開行，為企業快速辦理通關放行手續，為企業復工復產提供通關保障。