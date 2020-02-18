新冠肺炎影響如何春耕？ 陸農業農村部：分區精準施策

春天即將來臨，大陸農業農村部種植業管理司司長潘文博表示，目前大陸大部分處於春耕的準備階段，對於新冠肺炎影響下春耕準備的問題，他指出要分類分區精準施策，從南到北安排，落實差別防控疫情的要求。

大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹「菜籃子」穩產保供工作情況。潘文博表示，受新冠肺炎疫情的影響，今年的春耕備耕遇到三個問題，包含部分農工企業尚未復工復產、農資到村到店難，以及正常的農事活動受到影響。

潘文博表示，現今不少農資企業開工需要當地疫情防控指揮部的批准，加上工人、技術人員不能及時到位，企業正常的復工、復產率比較低。儘管種子、化肥、農藥等農資的供應總量足夠，但這些農資運銷的「最後一哩路」受阻，難以進店、進村，有的地方反映，農藥經營門店備貨量不到往年一半。

潘文博指出，一些地方農村防疫搞「一刀切」，甚至封村堵路，禁止農民下田、農機上路。比如春茶要採摘，蔬菜要採收，這些農事活動沒有辦法正常開展。特別是當前農業用工貴、用工難問題比較突出，影響了規模經營主體的正常農事活動。

潘文博說，目前全國目前大部分處於春耕的準備階段，華南地區從2月下旬開始早稻育秧，長江流域3月下旬開始育秧，東北地區在「五一節」前後玉米、黃豆開始大面積播種。

針對疫情影響下的春耕備耕問題，潘文博說針對現有的問題，分類分區精准施策，按照農事活動，從南到北安排，落實差別化防控疫情的要求，指導無疫情或者疫情較輕的縣抓好、抓緊春耕備耕，環環緊扣，「一個區域一個區域地推進，一個作物一個作物地落實」。