抗疫醫護子女考試加分、按意願擇校

大陸多地推動抗疫一線醫務人員子女教育保障政策，包括中考（考高中）加分、升學按意願擇校、高考（考大學）優先錄取、入學照顧等，讓投身抗疫前線的醫務人員子女就學無後顧之憂。

第一財經報導，湖北發佈《關於進一步關愛和激勵新冠肺炎疫情防控一線醫務人員的若干措施》，對今年6月面臨中考的一線醫務人員子女，可在其錄取總分再增加10分後，參加招生錄取。

此外，今年要入學幼稚園，可以優先就讀公立幼托，要升小學或初中，則優先選擇入學。

四川則為一線醫務人員子女，從學前教育到高中階段提供一次按意願擇校機會直接錄取；報考高校則全程一對一服務指導。

河南對在疫情防控一線工作的專家人才特別是醫療衛生工作者，子女今年入學時可享受一次照顧；重慶對一線醫務人員子女入園入學給予適當照顧。

青海則對醫務人員子女從幼稚園入學到高考錄取，採取優先安排或予以照顧；同時提供心理疏導、課業輔導和免費託管；為將要參加普通高考的子女在備考、應考、志願填報、招生錄取等提供專項服務；對報考碩士研究生的醫療隊員確保其在複試等方面不受影響，或在招生計畫允許範圍內予以優先錄取等措施。