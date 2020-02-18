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湖北宣布一線醫務人員子女2020年考高中加10分

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，大陸一線醫務人員面臨防護用品緊缺等吃緊環境。圖/取自新華社
新冠肺炎疫情嚴峻，大陸一線醫務人員面臨防護用品緊缺等吃緊環境。圖/取自新華社

湖北新冠肺炎疫情嚴峻，湖北官方為加強對醫務人員政策優惠，宣布2020年參加中考（即考高中）的一線醫務人員子女可加10分。

據中新網報導，湖北官方發布「關於進一步關愛和激勵新冠肺炎疫情防控一線醫務人員的若干措施」，措施指出，要加強對一線醫務人員的政策傾斜，2020年參加中考的一線醫務人員子女，有關市州可在其錄取總分基礎上增加10分後參加中考招生錄取。

除了對一線醫務人員初中升高中的子女有規定外，措施也指出，一線醫務人員子女2020年秋季入學幼稚園的，優先安排到轄區內公益普惠性幼稚園就讀。2020年秋季學期升入小學或升入初中就讀的，由戶籍地所在縣（市、區）教育行政部門統籌，在學位允許的前提下，按就近就便的原則，優先安排到相對優質的學校入學。

除此之外，措施提出，2020年，一線醫務人員子女參加普通高考報考湖北省省屬本專科高校被錄取的，由高校根據考生意願在同批次優先調整專業。安排湖北省內部分優質高職院校專項招收一線醫務人員子女，實行計畫單列。

措施也表示，醫務人員在疫情防控工作中的表現作為人才評價和人事管理的重要依據，對作出貢獻的醫務人員在職稱評審、人才專案評選和事業單位崗位聘用時予以傾斜，優先推薦、優先晉升。

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