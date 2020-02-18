疫情衝擊 大陸民航瘋狂砍班、放無薪假

新冠肺炎疫情衝擊，陸媒統計，自1月20日至今不到一個月的時間，為降低損失，中國各家航空公司均出現了「瘋狂砍班」的情況，原本平均每20分鐘就有一班的京滬航線，如今每日僅剩3班且為窄體小客機運營。

海南航空深圳基地已下發通知機組可以申請長達30天的無薪輪休假期，相較之下，大陸國籍乘務員無薪休假，還算不幸中的大幸，因為外籍飛行員連無薪假都沒有，已經被大幅裁員。

自媒體馬克李爆料，冠肺炎疫情已導致中國航空公司削減航班次數到了「瘋狂砍班」的情況。以中國最賺錢的京滬航線，最大載運量的中國國際航空公司僅剩CA1517一班苦苦支撐，以往平均每20分鐘就會有一架飛機從北京首都國際機場起飛前往上海虹橋機場，如今每日僅剩3班。

啟用不久的北京大興國際機場，加上北京首都國際機場，每日京廣航線僅有8班、京蓉航線剩4班，其它二、三線城市航線更是出現了停運的情況。

據中國民航局最新統計，在1月27日至2月12日兩周，中國航司的客運總量為1021萬人次，較去年春運同期大幅下降了70%，平均客座率不足45%。

據全球航班訊息平臺OAG統計，疫情後中國的國際航線中已有三分之二的航班被取消，中國三大航司每在近月內，每週減少的國際航班座位數量合計超過50萬個。

海南航空深圳基地已經下發通知，鼓勵申請長達30天的無薪輪休假期。乘務員表示，雖說表面沒有強制，但即便不申請，也沒有航班可以飛。

南華早報報導，目前大批大陸民航均開始推行員工輪休無薪假期，以幫助企業開源節流。外籍機失更是首當其衝，港媒報導，中國南方航空已發給外籍機師備忘錄，指示他們儘快開始申請無固定期限的無薪假期，並於當天生效；廈門航空連同海航旗下的海南航空、天津航空和首都航空也將安排外籍機組人員申請無薪假期。