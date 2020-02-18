找疫情源頭 湖北將回溯調查發燒患者、買藥患者

為嚴控新冠肺炎疫情，湖北省宣布將全面排查（逐一進行檢查）在1月20日以來到醫療機構就診的發燒患者與在線上、線下藥店購買退燒、止咳藥類的人員，以找到疫情源頭。

據湖北省人民政府網站，為實現早發現、早報告、早隔離、早救治的舉措，湖北發布八項措施。其中指出，要回溯自1月20日以來求診患者與購買藥品的人士，掌握相關人士的基本資料，並要組織上門核實，做後續檢測、隔離收治等工作。

措施也指出，各定點醫院與門診要嚴格落實求診患者的登記制度，並要對發燒患者進行每日訊息上報；在實體店購買藥品要查驗登記，網路上購買藥品要實名登記，每日均須回報所屬防控指揮部。

措施也指出，對發燒患者不上報、四類人員收治不到位，疫情防控措施不落實等問題可以進行舉報。

以下為湖北省的八項措施：

1.各市（州）、縣（市、區）、鄉鎮（街道）防控指揮部要統籌公安、衛健、民政、綜治、社區等力量，以社區、村組為單位，逐戶逐人上門排摸、核實情況，全面掌握社區、村組發熱病人數量、基礎資訊和病情狀態，並做好資訊登記，每日匯總上報所屬防控指揮部。

2.居（村）民要做好自身健康監測，一旦出現發熱（≥37.3℃）、咳嗽等症狀，必須第一時間向社區（村）報告。社區（村）對發熱病人報告的健康資訊認真進行核查，對確認的發熱病人就近轉送至發熱門診就診。

3.全面排查1月20日以來，各醫療機構就診的發熱病人、通過實體藥店購買或網上訂購降熱退燒止咳類藥品人員，掌握上述人員就診或購藥時間、姓名、公民身份號碼、現居住位址、聯繫電話等資訊，並組織上門核實、後續檢測、隔離收治等工作。

4.各定點醫院、發熱門診要嚴格落實就診人就醫實名登記制度，對發熱病人資訊每日匯總上報所屬防控指揮部。

5.各藥店對購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）的，要對用藥人身份資訊進行查驗登記，用藥人須提供居民身份證或醫保卡等有效身份證明原件；代購的，代購人員要出示用藥人居民身份證或醫保卡等有效身份證明原件，並登記代購人資訊，每日匯總上報所屬防控指揮部。

6.通過網上購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）必須實名登記，各寄遞企業對寄遞藥品人員身份資訊進行查驗登記，每日匯總上報所屬防控指揮部。

7.群眾可通過12345熱線、鄂匯辦APP疫情防控專區等途徑，對發熱病人不上報、四類人員收治不到位、疫情防控措施不落實等問題進行舉報。

8.對因防控措施不實、排查核查不力導致疫情蔓延的單位，一律從快從嚴追責問責；對不如實上報發熱症狀或拒不配合排查核查的個人，依照法律法規，追究相關責任。