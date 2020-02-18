找患者 山東濟南要求藥店暫停賣發燒、咳嗽藥品

為控制新冠肺炎疫情，山東濟南市要求全市零售藥店必須暫停銷售治療發燒、咳嗽的藥品，對所有進店購藥的人士測量體溫，若發現發燒患者將對其進行登記，並要患者到發熱門診就醫。

由於新冠肺炎起初發病與流感、感冒的症狀相似，多數染病患者會自行購買退燒藥服用，耽誤就診時間，山東濟南市的新措施為切實做到「早發現、早報告、早隔離、早診斷、早治療」。

昨日濟南市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情處置工作領導小組(指揮部)就進一步加強個人報告和發熱患者就診管理，緊急發布八項通告，並做出如上規定。

八項通告如下：

1.市民個人居家、工作或外出必須每日自測兩次體溫，體溫超過 37.3℃的必須如實報告，有單位的向單位報告，沒有單位的要向村居報告，由單位、村居負責登記並引導患者自駕或聯係120 救護車到發熱門診就診。

2.學校、托幼機構、商場超市、農貿市場、商辦、建設工地、機關和企事業等單位必須落實疫情防控主體責任，在入口處和單位內部組織專人每日兩次測量體溫，對體溫超過 37.3℃的或個人報告發熱的，由單位登記並引導患者自駕或連繫 120 救護車到發熱門診就診。

3.全市所有零售藥店必須暫停銷售發熱、咳嗽類藥品，並下架封存。對所有進店購藥人員，全部實施體溫檢測，發現體溫超過37.3℃的，進行登記並引導患者自駕或連繫120 救護車到發熱門診就診，並向所在區縣指揮部專班報告。

4.社區衛生服務站、村衛生室必須暫停接診發熱患者，嚴禁銷售發熱、咳嗽類藥物；對現存發熱、咳嗽類藥物實施封存管理。

5.社區衛生服務中心、鎮衛生院要規范預檢分診，對不明原因的發熱患者，必須在隔離留觀室做好詳細登記，並引導患者自駕或連繫120 救護車到發熱門診就診。

6.所有醫療機構必須安排高年資、經驗豐富的醫生在預檢分診點承擔發熱患者的篩查工作。

7.所有醫療機構必須落實就診人員持身份證或醫保卡實名就醫制度。嚴禁代購發熱、咳嗽類藥品，各醫療機構對代購者除拒絕開具藥品處方外，應詳細做好所述發熱、咳嗽患者的登記並報醫療機構所在轄區發熱人員篩查管理工作專班，由工作專班負責做好追蹤管理工作。

8.單位及個人必須嚴格遵守上述規定，對漏報、瞞報、遲報的按有關規定追究責任。