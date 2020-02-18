嚴控疫情 天津出入公共場所、搭交通工具均需掃碼

為控制新冠肺炎疫情，天津自昨日（17日）起釋出新規，凡出入公共場所以及搭乘交通運輸工具的人員，均須配合掃碼，以利系統採集的數據用於疫情防控工作。

據中國新聞網引述天津市政府新聞辦微博的消息，天津市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部日前發布通告稱，17日起天津市域內，凡進入機關企事業單位，機場、車站、商場、學校、銀行等公共場所，乘坐地鐵、公交、出租車等公共交通工具，所有人員須配合掃碼。

若有人員不配合，機關企事業單位、各類公共場所以及公共交通工具管理者或營業者有權拒絕其進入。對強行進入、擾亂公共場所秩序或造成嚴重後果的，依法追究法律責任。

天津市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部決定在天津市範圍內公共場所迅速推廣開展「津門戰疫」掃碼行動。具體如下：

1.本通告中開展「津門戰疫」掃碼行動的範圍包括：天津市域內機關企事業單位，機場(含候機廳)、車站(含火車、長途客運候車室)、農貿市場、大型超市、商場、門臉店鋪、學校、銀行等人員流動性較大、可能産生聚集的公共場所，地鐵、公交、長途客車、出租車、網約車等公共交通工具。

2.所有機關企事業單位、各類公共場所以及公共交通工具管理者或營業者，須通過微信搜索打開「津門戰疫」小程序，按照提示要求，輸入必要信息後，系統生成獨有小程序碼，在場所進出口、上下車明顯部位進行張貼，並安排專門人員引導、輔助無操作條件人員進行登記。所有進入本通告第一條範圍的人員須配合掃碼，首次掃碼需簡訊驗證。系統採集的數據僅用於疫情防控工作。

3.對拒不配合者，機關企事業單位、各類公共場所以及公共交通工具管理者或營業者有權拒絕其進入。對強行進入、擾亂公共場所秩序或造成嚴重後果的，依法追究法律責任。

4.各區和各相關部門要加強組織領導，迅速動員、指導、督促轄區內機關企事業單位、各類公共場所以及公共交通工具管理者或營業者迅速開展掃碼行動，並嚴格實施。