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沒戴口罩被強隔離連在家打麻將也被摑 官媒轟地方官員粗暴執法

香港01 / 撰文：李福源
屋內一名男子憤怒反擊。（Youtube影片截圖）
屋內一名男子憤怒反擊。（Youtube影片截圖）

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎疫情持續，內地《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」周二（18日）發表評論文章，列舉事例批評有地方官員缺乏法治思維，不懂得應對疫情及尊重別人，打着防疫的旗號為所欲為；文章強調特殊時期，特殊政策，但 一切行為的底線仍然是法治。

〈打著防疫的旗號，就能為所欲為嗎？〉的評論稱，了防控疫情，人們付出的代價不可謂不大，比如有的地方出於當地防控工作的必要，進行嚴格的小區封閉管理，不過大家都理解，這是切斷病毒傳播的必要手段，但有些事，疫情再緊急，也不能幹，「湖北孝感，一家三口在家裡正打著麻將。據說是接到舉報，幾名戴着紅袖章的防疫人員逕自入屋，拿起麻將就摔。兒子氣不過，也甩了麻將牌『反擊』。結果更多紅袖章衝出來，把兒子控制住，連扇了他三耳光。最後就連麻將桌，也被這些人砸得稀爛。兒子最後反問：『難道一家人不可以一起吃飯嗎？』」

跑步沒戴口罩被強制隔離

文章又提到，江西豐城一名教師因為在空曠無人的小區內跑步沒戴口罩，結果被強制隔離14日，還被上司處分，而工作人員亦根本不聽其辯解，「儘管這『辯解理由』是鍾南山的權威說法——『在家中和人流不密集的地方不需要戴口罩』。」

至於武漢早前發出通知徵用部分學校的宿舍，以用作病患隔離的臨時病院，有校方在騰空宿舍時，竟將學生的物品胡亂打包，粗暴扔落樓下，形同處理垃圾；甚至有租客、業主及醫護人員，因防疫需要而被禁止回到所屬的小區。

打着「為大家好」的旗號

文章認為，上述幾件事都有一個共同的特點，就是打着「為大家好」的旗號，任意踐踏他人權益，甚至可以說是野蠻操作、粗暴執法，亦反映地方政府不懂法、不懂疫情應對及不懂尊重別人人格的表現。

文章說：「疫情打亂了大家的生活，但並無取消大家的生活，不過是換種方式而已。醫院不夠要徵用學生宿舍，但不代表學生的東西就要像垃圾一樣被對待；不分場合看見不戴口罩就處罰，這種操作亦太過愚蠢。」

文章強調，要依法防疫，最重要的一點是明確各級防疫主體的權力邊界，應承擔何種責任與義務，而且是法無授權不可為，比如對於鄉鎮政府和街道辦事處組織的防疫人員，因為直接面對社區居民，更應該明確他們能做甚麼、不能做甚麼，不能任性妄為；否則，如果防疫行為沒有沿著法治軌道走，那免不了會出現這樣的人——有點權力就膨脹，覺得自己可算是能治住別人了，可了不得了，看誰不順眼，就不讓誰好過；「一個地方辛辛苦苦動員各種資源防控疫情，就因為幾個人胡作非為，搞得全系統一起背黑鍋，多冤。」

延伸閱讀：

【新冠肺炎】李克強：疫情防控取得積極成效　各地絲毫不能鬆懈

【新冠肺炎】世衛專家組考察行程為何沒有湖北和武漢

文章授權轉載自《香港01》

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