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沙漠蝗禍壓境 網民：敢來中國 把牠們全吃了！

香港01 / 撰文：姜庚宇
非洲東北部近數個月異常降雨，導致沙漠蝗蟲孵化量暴增，數十億隻蝗蟲肆虐。（AP）
非洲東北部近數個月異常降雨，導致沙漠蝗蟲孵化量暴增，數十億隻蝗蟲肆虐。（AP）

沙漠蝗（Schistocerca gregaria）大軍肆虐東非，並進一步蔓延至巴基斯坦及印度等國，對肯亞、索馬里、巴基斯坦、印度等地造成嚴重的農業災難。聯合國糧農組織（FAO）更向全球預警，希望全球高度戒備。

而蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線，有人擔心蝗災會否對中國造成危害。不過，在微博等社交平台上，有網民給出防止蝗災的建議——吃掉牠們。

蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線。（央視新聞）
蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國國境線。（央視新聞）

據此前報道，聯合國糧農組織（FAO）已向全球預警，希望全球高度戒備當前正在肆虐的蝗災，防止被入侵國家出現糧食危機。不過，農業農村部表示，沙漠蝗對中國的危害概率很小，國內大規模爆發蝗災風險很低。另據央視引述專家指出，中國史料中尚未發生沙漠蝗危害記載，沙漠蝗隨季風可能有少量遷入中國，但危害的概率很小。

中國科學院院士、河北大學校長、生態和昆蟲學家康樂亦指，中國不是沙漠蝗的分布區，沙漠蝗不會對中國形成嚴重威脅。

不過，內地網絡上依然有不少人擔憂發生蝗災，質疑「專家說不會到中國，這萬一又說錯了，那可要嚇死人哦」，也有人想出放雞鴨鵝吃蝗蟲、在邊境架設電網電死蝗蟲等對抗蝗災的做法。

內地網民分享照片稱，在印度西部拉賈斯坦邦（Rajasthan）品嘗來自非洲的蝗蟲。（網上圖片）
內地網民分享照片稱，在印度西部拉賈斯坦邦（Rajasthan）品嘗來自非洲的蝗蟲。（網上圖片）

而最多網民提出的建議，是人們透過將蝗蟲吃掉，來防止蝗災蔓延：

「油炸着吃，嘎嘣脆！」

「這種蝗蟲肚子不能吃，拔下大腿就行，別吃肚子，大腿上肉夠多了」

「兄弟們，從今天開始節食吧，蝗蟲過來了咱們吃到它絕種可好？ ​」

「我們這蝗蟲120一斤啊！這哪裏是蝗蟲，這是人民幣在天上飛啊！」

「敢來中國，把牠們全吃了😡」

不過，也有不少網民表達反對意見，認為蝗軍規模達數千億隻，「可能根本吃不完」。也有人擔心，野外昆蟲有可能攜帶對人類有威脅的病毒，直呼「不要吃出新的疫情了！」。

有網民認為，吃蝗蟲未必是好辦法：

「吃蝗蟲能治蝗災？那洪水怎麼不一人喝一口治水災？」

「吃得過來嗎？😅」

「真正市場賣的是養殖的。爆發成這種規模的蝗災，靠人吃就不夠了。」

「疫情在家你都不敢出門的人，蝗蟲來了你就敢出去了？4千億你說抓就抓？​」

延伸閱讀：

【亞非蝗禍】蝗蟲逼近中國國境　農業農村部：爆發蝗災風險很低

數十億蝗蟲大軍襲東非　6月數量恐再暴增500倍　多國或陷嚴重饑荒

文章授權轉載自《香港01》

非洲 印度 疫情 聯合國
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